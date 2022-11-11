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【粵劇日】11月27日設一系列展覽演出講座　市民下周一可網上或電話登記免費門票

社會 13:01 2022/11/11

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（政府新聞處）

一年一度粵劇日將於11月27日在香港文化中心和香港太空館舉行，市民可於下周一（14日）起在網上或電話登記，憑門票免費參與。當局亦預留部份「粵劇折子戲及粵曲演唱」門票於活動當日即場派發，派完即止。

由康文署主辦的粵劇日踏入20周年，今年將於11月27日舉行，當日上午在香港太空館演講廳有「粵劇學習聊天室」講座，粵劇導師將與兒童及少年學員分享習戲點滴；下午則在香港文化中心音樂廳上演「粵劇折子戲及粵曲演唱」，一眾兒童及青少年粵劇新秀和香港學校音樂節粵曲比賽的優勝者將輪流登台演出。

當日在香港文化中心大堂展覽場地，也設有由香港文化博物館策劃的「粵劇在香港」展覽，文化中心行政大樓四樓的會議室和展覽館，也將安排多場講座和示範，包括粵劇化妝、戲服穿戴、粵劇鑼鼓和傳統唱腔等。另外，多個康文署的場地都有活動響應粵劇日。

市民在下周一（14日）早上10時起，可在網上或電話（2268 7267）登記，活動當日憑門票免費參與。部份「粵劇折子戲及粵曲演唱」門票已預留在活動當日即場派發，派完即止。

市民也需留意，按現時規定，進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求，持紅黃碼人士將不得進入。

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責任編輯：江麗盈

 

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