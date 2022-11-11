【屯門鼠患】蝴蝶邨放大量老鼠膠板滅鼠　房署：成效非常顯著已大大減滅鼠蹤

▲ (屯門友fb)

香港不時出現鼠疫，近日屯門蝴蝶邨有大批老鼠湧現，數十隻老鼠有大有細，「日光日白」在榕樹頭下「納涼」，場面令人懼怕。有網民上載邨內公園花槽放置多個老鼠膠板情情況，表示「瘋狂擺老鼠膠，希望有改善」。

有網民周三（9日）在社交平台「屯門友」上載一段蝴蝶邨公園的花槽內情況，片中可見佈滿大量老鼠膠板，不少網民質疑「老鼠膠板陣」成效，認為「其他雀鳥都有機會踩到」、「唔放渠邊作用不大，最多捉幾隻」、「浪費老鼠膠」等。不過有網民認為房署「起碼肯做，不過以往方法效率不佳，例如，老鼠籠內放番薯，換塊肥豬肉好難嗎」、「盡左力」。

房署回覆《TOPick》查詢，表示蝴蝶邨屋邨辦事處早前已加強清潔工作及滅鼠措施，除不時與相關部門及商場業主進行聯合清潔行動及巡視屋邨，檢視防治蟲鼠工作外，亦已聘請專業防治蟲鼠公司於2022年在邨內進行滅鼠工作共8次。

此外，自2022年10月起除原有放置於屋邨內不同位置的 140 個鼠餌及捕鼠器，再額外放置多180個鼠餌及捕鼠器，並在屋邨合適位置加裝鼠擋，以及在各喉管出口位安裝金屬網，堵塞老鼠匿藏之處及限制其活動地方等。自2022年10月下旬，房屋署人員成立夜間滅鼠小隊，連續多個晚上在出現鼠蹤的花圃進行大規模的滅鼠行動，並放置大量捕鼠器（包括鼠籠、鼠膠等）。經連續多日的行動後，成效非常顯著，已大大減滅鼠蹤。



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記者：余思嵐

