【季前賽】「老闆仔」黃梓樂爆喊打動觀眾心　哥哥「櫈仔」黃梓賢演技同樣了得

由姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤（Yoyo）主演的ViuTV劇集《季前賽》，第14集劇情講到痴漢隊與翰林的大戰，一觸即發，今晚迎來第15集大結局。

在劇集播出至來，一眾童星出色的演技也令網民留下深刻印象，當中也不得不提分別與姜濤、Ian有不少對手戲的「老闆仔」黃梓樂與「櫈仔」黃梓賢，二人更是親兄弟，同樣有豐富的演出經驗呢！

▲ 「老闆仔」黃梓樂

老闆仔爆喊

在13集中，高家孝（姜濤飾）被飾演其母的童愛玲打算「二次拋棄」，只帶弟弟老闆仔（黃梓樂飾）到澳洲，姜濤上演失望又傷心的複雜情緒，再面對繼父Raymond（歐錦棠飾）的語言刺激，令他打算哄騙「老闆仔」隨二人到澳洲得到更好的生活。

劇情講到老闆仔發現哥哥不會一同去澳洲，便決定不會前往並執走行李物品，但被哥哥阻止並爆發爭執，最後阿孝趕老闆仔出家門。老闆仔爆喊並表示「憎死」阿哥以及在門外叫哥哥開門一幕，看得令不少網民感到心酸又大讚他好戲。

姜濤也對與劇中弟弟老闆仔吵架的一幕感難忘，他也大讚老闆仔演技好，能夠帶領自己進入情緒。

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櫈仔演殘疾角色

至於「櫈仔」黃梓賢的角色同樣有挑戰性，他的角色因不良於行而需要坐輪椅。

卓立鋒（Ian飾）得知櫈仔病情再次惡化但態度消極，向櫈仔說出自己以往因太重視勝負，忽略籃球本來的樂趣一事，勉勵櫈仔人生最重要是過程，櫈仔終願意接受手術。

另外，他更成功接了Ian的「爆肚」對白，演卓立鋒的Ian在球場上問：「GG你都識呀！喺邊度學㗎？」，櫈仔自然地回答：「梗係啦，上次見到你同個女仔咁做架！」

網民留言大讚：「櫈仔同鋒哥呢段戲都做得好好 好自然」、「櫈仔好叻仔」、「啊哥同細佬都做得好好 比心機」。

▲ 「櫈仔」黃梓賢與Ian（IG圖片）

演出經驗豐富

黃梓賢、黃梓樂兩兄弟過往都參與過不少影視作品演出，梓樂參演過ViuTV劇集《野人老師》、《940920》、《反起跑線聯盟》等，也參演電影《過時.過節》、兒童電影《留聲》等。哥哥黃梓賢同樣有份演出《940920》。

二人曾一同演出鮮浪潮1分鐘短片《假日》，內容是兩兄弟於假日在屋邨曬被遇到的經歷，並得鮮浪潮大奬。

在IG上也有不少兩兄弟開心遊玩的相，也有與不少合作藝人的合照，兩兄弟也十分討人歡心。

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