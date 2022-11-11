【集體回憶】回味那些年跟旅行團的日子 隨團襟章+旅行袋+導遊枝旗

▲ 那些年跟旅行團的日子令人回味。

「我同老婆就係因為大家跟同一團去日本旅行而認識，所以對旅行團特別有感情。」損友甲說：「雖然日本已經去到滾瓜爛熟，再唔需要跟旅行團，自己都可以自由行，但係每一年嘅結婚紀念日，我哋都會跟團去一次日本旅行，懷念一下當年跟住旅行團，喺新宿嗰間酒店咖啡室食緊早餐時，互相有觸電感覺，領隊同成班團友喺旅行車入面玩遊戲嘅時候，又會被安排兩個人一齊玩，好多畫面，到依家都仲覺得好浪漫、好肉麻。」

以為復常之後，損友甲就可以跟團去日本，補償過去兩年無得去嘅損失，結果，赫然聽到間旅行社話要關門大吉，損友甲只好徒歎無奈。

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「雖然我已經無跟旅行團去旅行好耐，但係一聽到呢個壞消息，突然之間好想念跟旅行團嘅日子，隨團附送嘅襟章，同埋個旅行社logo大一大嘅旅行袋；仲有導遊手上嗰枝旗仔，臨返香港，我就問個導遊：可唔可以賣枝旗仔俾我拎返去留念？仲俾老婆鬧我嘥錢，發神經！」好事之徒說。

老字號旅行社紛紛倒閉，反映出疫情之下，香港的各行各業都因為確診「經濟不景氣」，而導致長新冠；病情包括「無生意、蝕本、裁員、執笠」。據說確診病者得了長新冠，頂多纏繞一年半載，經過有效的藥物治療，總有藥到病除的一日，但經濟不景氣導致的長新冠，就很長手尾。