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【萬寧50周年】梁諾妍爆女兒花名叫「Sir Face」　蘇皓兒被讚樣靚有餘韻：不敢街坊裝見人

娛樂 13:26 2022/11/11

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蘇皓兒跟梁諾妍出席萬寧宣傳活動。

蘇皓兒（Chloe）、梁諾妍（Inez）及馮允謙孖生弟弟馮重謙（Tim） 率先體驗萬寧「社區健康流動服務車」的互動遊戲及服務。

Inez與Chloe在現場見到萬寧貓即童心未泯，狂用手機selfie，原來Inez與萬寧甚有淵源，皆因她曾為品牌拍過廣告，而Inez笑言是一個開心的回憶：「廣告大概是10年前拍，是平面廣告，而且對手是古天樂和萬寧貓，好開心可以與男神合作，為我帶來一個美好的回憶。」

Inez生完B女接近一年，而囡囡「洪寶寶」Amber下個月就一歲了，她亦開始全面復工，要面對兼顧家庭工作，她不時在社交網分享修身成績，更有不少網民讚她比未生BB前更fit。

靚媽梁諾妍童心未泯。

Inez表示：「有人說我fit過未生BB，亦有人讚我生B後樣靚了，女人味多了，其實我覺得好身形來自多做運動和配合飲食，吃得更健康，這是我擁有『健與美』的秘訣。」

提到囡囡被一致共認與爸爸洪永城(Tony)餅印，而洪永城最近在社交平台分享了工人姐姐以「Sir Face」來形容囡囡，為網民帶來不少歡樂，Inez笑言：「我不會呻醋囡囡似Tony，似他好正常，而家她多了一個花名叫『Sir Face』，個個都笑，大家都開心。」Inez透露囡囡下月一歲生日，她會與家人為她搞生日會給囡囡製造驚喜，一齊慶祝生日。

蘇皓兒穿露腰裝。

Chloe被問到工作近況，她表示最近為電影《忽然心動》、《猛鬼3寶》做宣傳，稍後開始拍電視劇工作。

問到早前連登討論區以「非普通的靚」、「望完一眼有餘韻」來形容她，她笑言：「多謝他們的留言和支持，我以後要多點打扮出街，驚自己街坊裝撞到大家不好。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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