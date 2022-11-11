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【阿媽有咗第二個】推全新彩蛋再吸票房　毛姐向姜濤Jer教喜劇心得　

娛樂 13:21 2022/11/11

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《阿媽有咗第二個》推片尾彩蛋。

彭秀慧導演，毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的《阿媽有咗第二個》，開畫以來好評不絕，票房勁破4千萬大關，兩位初登大銀幕的「人氣王」姜濤與Jer終於歸隊宣傳，繼上星期六出席慈善觀映禮，《阿媽》團隊更秘密炮製全新彩蛋，即日於各大戲院獨家曝光，作為答謝觀眾的禮物。

姜濤曾經低調入場觀賞《阿媽有咗第二個》，首次看到大銀幕上的自己，感覺深刻：「雖然好想集中看戲，但過程中會忍不住不斷轉身，看看觀眾的反應！」

Jer深表認同：「當我們演了一場不開心的戲，會聽到觀眾索鼻、哭出來的聲音；看到開心的場面時，大家又會一起大笑，我一直都渴望親身體驗這種共鳴感！」

毛姐問，朋友對Jer的演出評價，Jer坦言：「跟朋友看戲是另一種感受，剛剛開場時，自己心跳加速，好擔心朋友怎樣去看銀幕上的自己，幸好大家都很享受，說想不到除了唱歌之外，我在電影都可以將角色的情緒捉得那麼緊，還說我和姜濤打架那一場，非常難忘！」姜濤連忙點頭：「我自己也是最難忘這一場！」

參演《阿媽有咗第二個》換來寶貴經驗，姜濤明言希望繼續接戲：「之前開演唱會，只可以看到台下反應，你不會坐在觀眾身邊，今次演戲是個好好的體驗，在一個密封的環境裡（戲院），我可以集中感受觀眾對自己演出的反應，其實散場時，我真的好想問大家的觀後感呢！」毛姐與導演曾私下討論過，一致認為姜濤與Jer非常適合演喜劇，

彭導演表示：「他們的節奏感好強，絕對勝任演喜劇！」毛姐笑道：「別看姜濤好像不太愛說話，其實可以玩得很瘋！」

Jer亦對演喜劇躍躍欲試：「戲中有一場在我的家，一入門口就要收起姜濤對鞋，一旦迷失了就捉不到節奏，所以說演喜劇好難，但真的好玩！」毛姐教路：「最重要是那種力量，以及節奏感，不能說今日的情緒麻麻，一埋位就要集中，提升力量！」
 
而《阿媽有咗第二個》團隊炮製全新彩蛋，已在各大戲院推出，待字幕完結後可觀賞！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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