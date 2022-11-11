【TVB節目巡禮】胡定欣+譚俊彥企C位　李偉健策劃漫畫牆記載TVB經典人物

TVB踏入55周年台慶，於今天（11月11日）在將軍澳電視廣播城舉行《無綫節目巡禮2023》，逾160位藝員盛裝出席，當中藝人由胡定欣、譚俊彥企正中，在左右兩分別有馬國明、林夏薇、陳豪、黃智雯，6人盡顯地位。

為慶祝TVB 55周年台慶，TVB亦特地製作一幅「TVB經典人物漫畫牆」，牆上雲集多位陪伴大家成長的經典角色及場景，並由《愛．回家之開心速遞》「Terry」李偉健策劃，由他與公司美術部同事聯手畫製，以不足一個月時間完成，別具意義。

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為「漫畫牆」揭幕

TVB今午特別為「漫畫牆」舉行揭幕，一眾電視台高層包括總經理（節目內容營運）曾志偉、總經理（商務營運）蕭世和、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、市場及營業部總監（策略拓展）尹錦輝。

他們由2022香港小姐冠軍林鈺洧、季軍暨最上鏡小姐梁超怡及友誼小姐邢慧敏陪同下，率領出席藝員進行拜神儀式。

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藝員盛裝出席

《無綫節目巡禮2023》大會司儀由陸浩明擔任，嘉賓主持則有安德尊、林秀怡、麥美恩、鄭衍峰、黃紫恩及陳國麟。

今天出席的演員包括譚俊彥、陳山聰、袁偉豪、周嘉洛、陳瀅、JW 王灝兒、朱敏瀚、肥媽（Maria Cordero）、李家鼎、陳豪、林澄光、高海寧、彭慧中、陳聖瑜、周奕瑋、黃翠如、連詩雅、陳自瑤、戴祖儀、魏韵芝、賴彥妤、王嘉慧、何沛珈、黃智賢、車婉婉、杜如風、洪永城、祈積奇、楊尚友、李爾晨、葉靖儀、伍韻婷、黃嘉雯、廖慧儀、陳若思、倪嘉雯、吳兆麟、路芙、黃建東、蔡國威、黃頌明、《聲夢》1及2成員冼靖峰、何晉樂、林智樂、潘靜文、孫漢霖、文凱婷、黃洛妍、趙小婷、劉芷君、文佐匡、劉詠彤、侯雋熙、彭家賢、陳昊廷及江廷慧等。

出席演員分別穿上紅、綠、藍、白的Dress Code，分別代表戲劇、綜藝、新力星及新聞資訊，推介來年節目。

▲ （陳慧安 攝）

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