【TVB節目巡禮】花旦鬥性感趙希洛大解放　蔡思貝谷盡事線陳自瑤曬腿

▲ 花旦各出奇謀鬥性感。

《無綫節目巡禮 2023》今午於電視城舉行，逾160位藝員盛裝出席，出席藝人包括譚俊彥、陳山聰、袁偉豪、周嘉洛、陳瀅、JW 王灝兒、 朱敏瀚、李家鼎、陳豪、林澄光、高海寧、彭慧中、陳聖瑜等。

各女藝人花盡心思扮靚示人，當中蔡思貝、趙希洛打扮最性感，另外陳自瑤以超短裙大曬美腿，反而曾有「TVB咪神」之稱的高海寧卻收起性感，以黑色露腰裙示人，而宅男女神游嘉欣也「封胸」示人。

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蔡思貝操弗修身

蔡思貝穿上火紅色低胸裙示人，大曬事業線。靚到爆的思貝接受TOPick訪問表示，今日有不同Dress code，感覺得意又有隊形。

至於所著的裙子，是她與形象設計師一起揀，說到身型比之前瘦：「打算操弗下，訂下目標給自己，(目標是幾多磅？)，沒有看數字，只看重身型，希望帶給大家一點變化。」

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另外，《法證先鋒V》於下周一播映，內地已播出網上版，思貝謂不少人也喜愛其長髮造型：「觀眾說甚少見到思貝女性化打扮，因為過往都是中性打扮居多，可以透過角色展現另一方面是好事。」

思貝於劇中跟袁偉豪有感情線，她笑言負責「愛情擔當」，中和一下查案的緊張節奏：「之前報導說我是女主角，其實我覺得個個都是主角。(預告片你鏡頭很少？)，大家也差不多，因為劇集集中在法證上，始終不是集中於愛情線，這是正常的，反而我不想拿了主角的光環。」

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趙希洛大解放

至於趙希洛以吊帶超低胸示人，她接受TOPick訪問稱不太習慣此性感打扮，花了不少時間克服：「高海寧賦予我膽量，因為我們有一位共同朋友，她希望我以另一面展現人前，以往的我愛穿公主裙。」趙希洛謂很相信形象設計師，自己亦做足防走光措施。

趙希洛坦言早前往法國旅行時吃了不少美食：「因為我不知道要穿這類裙，所以有少許放縱自己，幸好瘦返少許。」由於法國已經「復常」，市民如常返工又不用戴口罩，而她亦沒有戴口罩。

說到工作計劃，趙希洛依然埋首拍攝《開心速遞》，另外明年將播映其有份演出的《隱形戰隊》和《有種好男人》，原來她跟陳山聰已合作多次，說到最想合作的男藝人，趙希洛首選陳豪。

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記者：陳曉柔、馮雪怡

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