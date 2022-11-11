▲ 芬蘭研究：靚仔免疫力強不易病，女生腰圍愈粗易早死。

靚仔靚女除了份外吸引目光之外，芬蘭有研究更發現，原來有帥氣臉龐的男性免疫力較高，更不易生病；但此理論對靚女卻不適用。

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芬蘭圖爾庫（Turku）大學教授蘭塔拉（Markus J. Rantala）曾在國際研究期刊《Nature》發表研究。研究指出，被女性認為性感、帥氣的男性，身材越完美、容貌越英俊，反映其擁有更多抗體標誌，體內的睪丸激素水準較高。而睪丸激素有助提升免疫力，同時睪固酮值越高，壓力荷爾蒙皮質醇越低，因此相對不容易生病，健康狀況較普通男性更好。健康狀態也反映在外貌上，因此這些男性也看起來更有魅力。

女性不適用

不過，研究也提及，理論並不適用於漂亮女性。因美女反映好的體態，代表體內脂肪量適中，血液中的皮質醇濃度較低，使生育能力更強，但不會令免疫力提高。另外，美國研究亦發現，女性腰圍越粗，過早死亡的風險就會越高，尤其容易中風、死於心血管疾病或糖尿病。

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責任編輯：羅嘉欣