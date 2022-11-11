  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 16:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芬蘭研究】靚仔免疫力強不易病　女生腰圍愈粗易早死

健康 15:49 2022/11/11

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

芬蘭研究：靚仔免疫力強不易病，女生腰圍愈粗易早死。

靚仔靚女除了份外吸引目光之外，芬蘭有研究更發現，原來有帥氣臉龐的男性免疫力較高，更不易生病；但此理論對靚女卻不適用。

最新影片：

芬蘭圖爾庫（Turku）大學教授蘭塔拉（Markus J. Rantala）曾在國際研究期刊《Nature》發表研究。研究指出，被女性認為性感、帥氣的男性，身材越完美、容貌越英俊，反映其擁有更多抗體標誌，體內的睪丸激素水準較高。而睪丸激素有助提升免疫力，同時睪固酮值越高，壓力荷爾蒙皮質醇越低，因此相對不容易生病，健康狀況較普通男性更好。健康狀態也反映在外貌上，因此這些男性也看起來更有魅力。

女性不適用

不過，研究也提及，理論並不適用於漂亮女性。因美女反映好的體態，代表體內脂肪量適中，血液中的皮質醇濃度較低，使生育能力更強，但不會令免疫力提高。另外，美國研究亦發現，女性腰圍越粗，過早死亡的風險就會越高，尤其容易中風、死於心血管疾病或糖尿病。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【兩性關係】伴侶長相影響婚姻幸福程度？　研究：丈夫愈不帥婚姻更幸福
18:23 2022/11/02
【兩性關係】伴侶長相影響婚姻幸福程度？　研究：丈夫愈不帥婚姻更幸福
【減肥大作戰】美國研究指男友愈醜女友愈難瘦　伴侶愈靚仔或促女友積極減肥
17:57 2022/06/24
【減肥大作戰】美國研究指男友愈醜女友愈難瘦　伴侶愈靚仔或促女友積極減肥
【哈佛研究】下午5時是晚餐最佳時間　助減肥降食慾避炎症
17:38 2022/11/01
【哈佛研究】下午5時是晚餐最佳時間　助減肥降食慾避炎症

你可能感興趣

【兩性關係】伴侶長相影響婚姻幸福程度？　研究：丈夫愈不帥婚姻更幸福
18:23 2022/11/02
【兩性關係】伴侶長相影響婚姻幸福程度？　研究：丈夫愈不帥婚姻更幸福
【減肥大作戰】美國研究指男友愈醜女友愈難瘦　伴侶愈靚仔或促女友積極減肥
17:57 2022/06/24
【減肥大作戰】美國研究指男友愈醜女友愈難瘦　伴侶愈靚仔或促女友積極減肥
【哈佛研究】下午5時是晚餐最佳時間　助減肥降食慾避炎症
17:38 2022/11/01
【哈佛研究】下午5時是晚餐最佳時間　助減肥降食慾避炎症
健康問題 壓力 糖尿病 中風 脂肪 芬蘭 圖爾庫 美國

最高瀏覽

【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
12:42 2022/11/10
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
17:42 2022/11/10
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動　 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo
16:32 2022/11/10
【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動　 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo