【冷暴力對待】被父母搶錢睇面色當透明　港男hurt爆：屋企人係咁想趕走我

▲ 子女在冷暴力的家庭長大，心理一定有巨大的影響。

手指有長短，父母也會偏心某一個子女！去年剛畢業的港男，初出社會工作，人工唔高，只是僅僅夠生活，他心灰表示家人對他很差，著他移民，不想再見到他，日常會被家人當透明，爸爸搶他的錢，媽媽燥底時，更試過講了一句：「好樣衰，見到你個樣就討厭。」令他非常傷心！

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該名港男日前在「Dcard」的討論區發文，主題是「屋企人係咁想趕走我」，他自稱是21年的畢業生，去年中因發生了一些事情，停工半年，之後再返工，「人工唔高，叫做生活到。」

港男抱怨表示家人對他很差，不停叫他移民，離開他們不想再見到他。有時候，他買些食物返屋企請家人吃時，也有說話聽，更試過幫屋企人買些小型的傢俬，多謝都冇一句，

買返嚟一句多謝都冇，仲係咁鬧我，但佢哋又會用嗰件嘢。

港男呻爆，指最離譜是他家姐有時會給零用錢他和細佬，但爸爸即刻走出來搶他的錢，

呢個時候我阿爸見到就會行出嚟搶走俾我嘅錢，之後俾埋細佬，話唔使俾我。

而星期六、日放假，港男想留在家休息，瞓晏少少，都會有說話聽，「係咁話我做咩星期六日唔揾份工。」，他每日都俾人話，又有面色睇，令他感到好攰，

有時我想講一句嘢，見大家唔講嘢，以為佢哋聽緊。結果冇人係聽緊，每次都係我講講下佢哋就會另開話題。好似當我唔係人咁，我其實係啲咩？

除此之外，他的媽媽曾經罵過他一句說話，傷透他的心，更令他永世難忘，

試過有次Mami，佢燥底，佢講咗一句：好樣衰，見到你個樣就討厭。我個下好hurt，諗翻起細細個都俾佢咁話過…

不少網友同情港男的遭遇，更不明白他的父母何解會這樣對他，當中究竟發生了什麼事？「由細到大都係咁？無理由無啦啦咁對個仔，中間有無啲咩發生過？」、「其實係咪親生ga，咁都有」、「無頭無尾點知你發生過啲乜，但有個感覺似係同lgbt有關，之後屋企人接受唔到就想趕個仔走咁」，有網民著樓主想想是否自己也有問題，咁大個仔仲要拎家姐的錢，不想遭人睇唔起，應該拒絕去拎！

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責任編輯︰王明芳