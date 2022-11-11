【聖誕自助餐】人氣酒店聖誕Buffet早烏優惠　聖誕除夕元旦惠顧即送波士頓龍蝦【附訂座連結】

▲ Café Circles及黃竹坑I-O-N團隊匠心設計的豐富節日自助餐，12月10日前訂坐即享8折優惠。（餐廳提供）

每年大人小孩最期待的節日一定是聖誕節！如心酒店集團今年為賓客呈獻喜悅聖誕，包括琳琅滿目的節慶盛宴、滿載甜蜜滋味的蛋糕及糕點、令人垂涎的烤肉美饌以至不同的節日禮物籃，為聖誕及新年的慶祝加添喜悅時刻。

▲ 如心酒店集團悉心炮製傳統烤火雞套餐（4 – 5公斤），即使與親朋在家中舉辧聖誕派對也絕不失禮。 12月10日或之前預訂烤肉套餐，即享8折早鳥優惠。（餐廳提供）（餐廳提供）

Café Circles、黃竹坑 I-O-N節日自助餐

Café Circles及黃竹坑I-O-N團隊匠心設計的豐富節日自助餐，讓一眾食客嚐盡濃厚佳節氣氛。頭盤方面少不了各式各樣的海鮮冷盤、刺身、芝士及凍肉拼盤；主菜則有充滿節日特色的聖誕烤火雞及其他烤肉、香煎比目魚配忌廉白酒汁及烤豬扒配芥末忌廉汁等，同時不要錯過聖誕樹頭蛋糕、聖誕泡芙甜品塔等各款應節甜點。

每位於指定節慶日子（包括2022年12月24至26日及31日、2023年1月1日）享用自助晚餐的賓客可獲贈波士頓龍蝦半隻。

黃竹坑I-O-N更將於指定日子安排聖誕老人到訪，令賓客體驗圓滿甜蜜的聖誕盛宴。於2022年12月10日或之前預訂自助餐，即享8折早鳥優惠！

▲ I-O-N所有分店包括中環街市、黃竹坑及觀塘於12月1日起供應的節日下午茶。（餐廳提供）

中環、觀塘I-O-N節日早午餐、下午茶及晚餐連主廚餐桌放題

特別節慶日子期間，中環及觀塘的人氣咖啡室及酒吧I-O-N將為賓客供應節日早午餐。包括超過20款無限量添食的主廚餐桌食品，大人小孩都喜愛；配搭7款糅合聖誕氣氛的主菜及甜品，包括法式藍帶芝士火雞火腿扒、香草威靈頓三文魚柳、香烤龍蝦班尼迪蛋及聖誕甜品拼盤。

意猶未盡的話，更可額外加配美食如生蠔、英國頂級有氣酒Nyetimber暢飲。節日早午餐每位成人價錢由$468起，小童則為 $338。

▲ 聖誕海陸晚餐連主廚餐桌放題以龍蝦濃湯展開美味序幕，盡享聖誕豐富滋味。（餐廳提供）

想在下午茶時光已經暢快吃喝的賓客，不要錯過I-O-N所有分店包括中環街市、黃竹坑及觀塘於12月1日起供應的節日下午茶。龍蝦酥盒、松露炒蛋多士、薑餅人馬卡龍、洋甘菊薑茶及更多時令美饌，讓佳節時刻與別不同。節日下午茶收費為$498（兩位）。

▲ Nina Patisserie的甜蜜聖誕蛋糕或糕點，是向親朋摯友表達謝意的最佳聖誕之選。（餐廳提供）

當夜幕降臨，賓客將可選擇聖誕海陸晚餐連主廚餐桌放題（$638起）或聖誕海陸晚市套餐（每位$688）。

首先以主廚餐桌的美食放題或套餐內包括的龍蝦濃湯展開美味序幕，再以精選海鮮配搭惹味肉食美饌作主菜；連同各款甜品糕點，盡享聖誕豐富滋味。

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