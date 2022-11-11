【一線搜查】青衣驚見「螺女」防波堤執螺　醫生：海產或含重金屬可致中毒

▲ 青衣驚見「螺女」防波堤執螺，醫生警告海產或含重金屬可致中毒。

青衣驚現港版螺女。HOY TV電視節目《一線搜查》早前便直擊一名女子於青衣海濱公園一帶海邊捉海螺，雖然欠缺安全措施兼風高浪急，但卻無阻女子捉螺決心，全程於防波堤大石之間不斷穿梭，險象環生。當被問及如何處置大批收獲時，女子接應同伴則聲稱會與家人分享。不過，該處附近有不少造船廠和維修船廠，有醫生估計水質極可能已受污染，並提醒即使煮熟吃，亦無法清除重金屬，長期食用會影響健康。

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《一線搜查》直撃女子於青衣防波堤執螺食，只見一身街坊裝扮的中年「螺女」，沒有水鞋手套，只穿著一對黑色襪便在大石間肆意穿梭捉螺，被攝製隊問到是甚麼螺時，操不純正廣東話的她表示：

應該係螺，但我唔識講係乜嘢螺。

期間海湧浪不斷，加上已佈滿青苔的石頭又尖又硬，她更一度滑倒，令旁人看得觸目驚心。不久後，攝製隊亦拍到「螺女」的接應伙伴，是一名身穿粉紅上衣的女子，並帶著小朋友娓娓到來。該女子跨過欄杆後將「螺女」的收獲接上手，把大批生猛海螺向鏡頭展示，指該大包螺可供10人食用，最適合用辣椒烹調。

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家庭醫生張永德接受節目訪問，表示藍巴勒海峽附近居民經常投訴海水傳出異味，估計是附近的大型屋苑、舊工廠區、造船廠和維修船廠等所造成，海水已有一定污染，因此該處海產可能有細菌、病毒、寄生蟲，食用有風險。

張永德又指，絕對不建議生食，必須以攝氏100度高溫滾水將貝殼類煮到開殼，再煮3至5分鐘，才叫做全熟，但他補充高溫雖可殺死大部份病毒和細菌，但重金屬無法清除，長期攝取可能有重金屬中毒，會影響小朋友腦部發展。

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責任編輯：羅嘉欣