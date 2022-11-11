【煽惑投票】涉轉載許智峰煽惑投白票貼文　無業婦判緩刑3男押後再訊

▲ 被告郝建朝（右）。（梁錦麟攝）

2021年立法會換屆選舉期間，4人涉在社交媒體中轉貼前立法會議員許智峯、張崑陽的專頁內含煽惑投白票的貼文，各被控1項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為。4人今（11日）分4案於東區裁判法院提堂，58歲無業婦承認控罪被判監2個月，緩刑18個月。44歲平面設計師因染疫未能應訊，與其餘2名被告押後再訊，各准以現金1,000元保釋候訊。

4案被告為易美寶（58歲，無業）、黃智仁（42歲，物理治療師、胡康騏（44歲，平面設計師）、郝建朝（29歲，股票交易員），各被控1項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A(1)條。

控罪指，各被告於2021年10月31日至11月30日，在香港境內或其他地方，在2021年立法會換屆選舉中，分別以「Kaku Danilo」、「Mabel Yick」、「Wong Ecy」、「Ricpan Woo」為名稱的Facebook 頁面或專頁上展示1個日期為2021年11月29日的貼文，或轉載2個名為「許智峯 Ted Hui Chi Fung」的Facebook 專頁的1個日期為 2021年10月29日的貼文，或轉載1則於2021年12月15日在名稱為「張崑陽」 Facebook 專頁刊登的貼文，而上述貼文煽惑另1人在該選舉中不投票。

易今承認控罪，其承認案情指，2021年立法會換屆選舉於同年12月19日舉行，提名期為10月30日11月12日，而選舉期間為10月30日至12月19日。

前區議會兼立法會議員許智峯於同年10月29日晚上9時許，在其Facebook專頁發貼文，提出名為「如水計劃」的計劃，煽動讀者在選舉中投「白票」以示對政府的不滿，許亦呼籲讀者轉載或分享該貼文。

易於10月31日在Facebook專頁「Mabel Yick」轉載許的貼文。易被捕後在警誡下承認是上述社交帳戶的唯一使用者，易亦曾轉載許的貼文，且該貼文可讓公眾得知。

裁判官判刑時指，過往案例均以緩刑處理，考慮到被告沒有案底，除近兩年外，一直有穩定工作。易或因家人不在身邊而一時犯錯，接納易事後有悔意，遂將易判監2個月，緩刑18個月。

胡因確診新冠肺炎未能應訊，其案件押後至11月29日再訊。郝今未有律師代表，申請將案件押後，以待聘請律師。黃的代表律師則於庭上表示剛收取控方文件，申請將案件押後，以待黃索取法律意見。控方不反對黃、郝擔保，裁判官遂將黃的案件押後至12月20日再訊、郝的案件押後至2023年1月17日再訊，期間兩人續准以現金1,000元擔保。

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記者：梁錦麟