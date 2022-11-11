  • 27°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 15:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【繩角】AK+Lokman+Alton騷肌打擂台　駱振偉驚被MIRROR粉絲打

娛樂 14:10 2022/11/11

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（左起）楊樂文、駱振偉、江𤒹生

ViuTV原創劇《繩角》將由下周一（11月14日）起播出，故事講述主角歐陽駿 (江𤒹生飾)立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。

江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及駱振偉（Thor）為演《繩角》內拳手角色做足準備，除練熟西洋拳法外，更要操fit身型。

把握放工後僅餘的時間操練，更嚴格執行飲食控制。一眾演員齊聲表示打人壓力甚大，寧願做中拳的角色。同時，AK並指 ：「有時要拍啲打人嘅鏡頭，其實寧願比人打，因為打人真係好大壓力，好驚個位會錯，打親對方。」 

《繩角》

拍攝搏到盡

眾演員指拍攝期間經常會誤中對手，但因希望帶給觀眾逼真的視覺效果，直言一早互相夾定：「拍嘅時候要去盡，完左咪攬下錫下對方。」 
 
Lokman更大爆曾有一次在拍攝期間疑似被Thor打中，令場面一度緊張，劇集的武指羅浩銘師傅更立即上前詢問情況。Lokman急忙表示「冇中招」，只是虛驚一場，更笑指：「掂喇！如果連銘師傅都呃到，觀眾都會覺得好睇。」

其後，Thor被問到角色需與MIRROR成員交手會否感到擔心時，他則笑言指：「怕MIRROR Fans會打返佢轉頭」，不過亦相信一眾MIRROR  Fans會明白事理。 

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】江𤒹生與家人同慶祝爸爸生日　AK攬愛犬笑容滿面回復狀態
10:13 2022/11/01
【MIRROR成員】江𤒹生與家人同慶祝爸爸生日　AK攬愛犬笑容滿面回復狀態
【季前賽】肥姜組合重現《春光乍洩》經典場面　姜濤肥仔「孝潤CP」獲網民讚超正
11:37 2022/11/04
【季前賽】肥姜組合重現《春光乍洩》經典場面　姜濤肥仔「孝潤CP」獲網民讚超正
【季前賽】劉錫賢驚喜亮相因肥胖致健康出問題　193爆喊晒演技獲讚
15:22 2022/10/29
【季前賽】劉錫賢驚喜亮相因肥胖致健康出問題　193爆喊晒演技獲讚

你可能感興趣

【MIRROR成員】江𤒹生與家人同慶祝爸爸生日　AK攬愛犬笑容滿面回復狀態
10:13 2022/11/01
【MIRROR成員】江𤒹生與家人同慶祝爸爸生日　AK攬愛犬笑容滿面回復狀態
【季前賽】肥姜組合重現《春光乍洩》經典場面　姜濤肥仔「孝潤CP」獲網民讚超正
11:37 2022/11/04
【季前賽】肥姜組合重現《春光乍洩》經典場面　姜濤肥仔「孝潤CP」獲網民讚超正
【季前賽】劉錫賢驚喜亮相因肥胖致健康出問題　193爆喊晒演技獲讚
15:22 2022/10/29
【季前賽】劉錫賢驚喜亮相因肥胖致健康出問題　193爆喊晒演技獲讚
江𤒹生 楊樂文 王智德 駱振偉 演員 娛樂人物職業 Mirror 繩角 電視劇 ViuTV

最高瀏覽

【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
12:42 2022/11/10
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
17:42 2022/11/10
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動　 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo
16:32 2022/11/10
【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動　 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo