【繩角】AK+Lokman+Alton騷肌打擂台　駱振偉驚被MIRROR粉絲打

▲ （左起）楊樂文、駱振偉、江𤒹生

ViuTV原創劇《繩角》將由下周一（11月14日）起播出，故事講述主角歐陽駿 (江𤒹生飾)立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事。

江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）及駱振偉（Thor）為演《繩角》內拳手角色做足準備，除練熟西洋拳法外，更要操fit身型。

把握放工後僅餘的時間操練，更嚴格執行飲食控制。一眾演員齊聲表示打人壓力甚大，寧願做中拳的角色。同時，AK並指 ：「有時要拍啲打人嘅鏡頭，其實寧願比人打，因為打人真係好大壓力，好驚個位會錯，打親對方。」

▲ 《繩角》

拍攝搏到盡

眾演員指拍攝期間經常會誤中對手，但因希望帶給觀眾逼真的視覺效果，直言一早互相夾定：「拍嘅時候要去盡，完左咪攬下錫下對方。」



Lokman更大爆曾有一次在拍攝期間疑似被Thor打中，令場面一度緊張，劇集的武指羅浩銘師傅更立即上前詢問情況。Lokman急忙表示「冇中招」，只是虛驚一場，更笑指：「掂喇！如果連銘師傅都呃到，觀眾都會覺得好睇。」

其後，Thor被問到角色需與MIRROR成員交手會否感到擔心時，他則笑言指：「怕MIRROR Fans會打返佢轉頭」，不過亦相信一眾MIRROR Fans會明白事理。

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