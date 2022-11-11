【MIRROR演唱會意外】警方拘捕4男1女承辦商職員　藝能涉虛報文件誤導康文署以取得批文

▲ 警方於全港多區拘捕多人。

MIRROR演唱會大型螢幕墮下事故，今日(11日)警方以「欺詐」及「容許物件從高處墮下」等罪，拘捕負責演唱會工程總承辦商「藝能工程有限公司」的3男1女員工及以「容許物件從高處墮下」罪拘捕負責舞台工程「協興隆舞台工程有限公司」的1名男員工，被捕人年齡介乎40至63歲。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫指，拘捕人士包括藝能業務總監、項目經理，他指藝能是舞台總承辦商，對舞台有絕對控制權，而LED螢幕由協興隆安裝檢查及實際操作，涉事螢幕由國內生產商提供，但警方找不到有證據顯示，承辦商有採取措施還裝置達到一定安全，能安全使用。完成螢幕安裝後，亦無人安排工程師詳細檢查，以確保安全運作，而事發當日旱上，螢幕升降已出現問題。

鍾雅倫又稱，藝能公司虛報裝置重量，相差非常大，懷疑是故意而並非「手民之誤」誤導康文署，以盡快取得演出許可。鍾雅倫舉例，涉事螢幕重量9,852磅，藝能申報3,600磅，相差2.7倍。另一燈光支架重量5,141磅，藝能申報1,080磅，相差4.8倍；鐳射燈支架重756磅、申報200磅，相差3.7倍；8組喇叭12,240磅、申報1,600磅，相差7倍多，鍾雅倫形容只是一部分例子。

涉事螢幕由國內生產商提供，鍾雅倫指警方有透過內地公安對該生產商進行調查，但警方及律政司認為，演唱會工程承辦商有絕對責任確保裝置合適地安裝應用，故裝置生產地非重點，承辦商要確保不會有事故發生。

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記者：蘇文軒