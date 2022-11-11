【TVB節目巡禮】周嘉洛透露《痞子殿下2》開拍詳情　期望與好友奪電視拍檔獎

TVB電視踏入55周年台慶，於今天（11月11日）在將軍澳電視廣播城舉行《無綫節目巡禮2023》，逾160位藝員盛裝出席。

相當高人氣的周嘉洛共有3劇在手，包括：《痞子殿下2》、《寵愛Pet Pet》、《羅密歐與祝英台》。嘉洛接受TOPick訪問時分享近況，更透露《痞子殿下2》有望於來年4月開拍。

期望原班人馬再合作

嘉洛分享有關《痞子殿下2》的開拍詳情，他說：「上年拍攝時的天氣是最炎熱的月份，順利的話會是4月再開拍第二輯。盡可能也會是原班人馬拍攝，也是期望的，也要看實際會否有所加減。」

被問到今年有3套劇集在手，他謙稱：「因為我平同好用，我嘅時間青春全部放喺劇度。」他又指自己不需要休息，認為青春是需要用來燃點。

▲ （陳慧安 攝）

為新劇剪新髮型

他透露現時在拍攝《羅密歐與祝英台》，「我最近剪了很短的髮型，希望做到韓劇男主角的感覺，但我也不太相似。那個角色是比較文靜、溫柔，也是熱情開朗的，當中也有我不太做到的一面。我會與游嘉欣演情侶，也與陳豪（阿Mo）有合作。」

另外，他希望可在頒獎典禮中與《痞子殿下》拍檔陳瀅、王灝兒（JW）、朱敏瀚一同奪得最佳組合（即最受歡迎電視拍檔獎），也有收看陳瀅主演的台慶劇《美麗戰場》，看好對方奪視后，皆因把難度高的角色處理得很好。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

記者：陳曉柔、馮雪怡

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R