【院舍放寬】社署下周一放寬院舍探訪　可「團進團出」安排院友集體外出

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業界消息指，社署將向未來一兩日安老院舍發通知，放寬安老院舍同一時段探訪人數，並建議院舍在為長者舉辦團體外出活動時，包車出入，並全程配戴口罩。社署下午正式公布，將於本月14日（下周一）起，適度放寬院舍探訪和住客集體外出活動的安排。

社署指，考慮到大部分院舍員工和住客已經接種新冠疫苗，以及探訪和社交活動對住客身心健康的裨益，經諮詢衞生當局後，決定由11月14日起，適度放寬院舍探訪和住客集體外出活動的安排。

在放寬後，院舍可按其實際情況安排院友同一時段的訪客人數，但訪客之仍須符合疫苗通行證下接種新冠疫苗的要求，並須於探訪前的48小時內進行核酸檢測，取得陰性結果方可到院舍探訪。

另外，院舍可安排院友以「團進團出」的閉環方式集體外出活動，即院友要乘坐專用車輛，並在院舍員工帶領下，按照已編排的行程及時間，集體由院舍出發到訪指定地點，然後返回院舍。而院舍亦須確保院友嚴格遵從防疫措施，保持適當的社交距離，避免前往人多擠迫的地方或進行任何除下口罩的活動。

社署表示，已提醒院舍，應與院友及其家人或親屬就探訪及集體外出活動的具體措施加強溝通，並參照相關指引，採取謹慎而有效的措施，以減低病毒在院舍傳播的風險。

就安排院友外出活動，中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英預計，因院舍現時人手仍然緊張，未必有很多院舍會舉辦團體外出活動。

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記者：江麗盈