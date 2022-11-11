【我是音樂人】看好馮允謙欣賞張天賦　倫永亮自認眼鏡控有大量收藏

▲ 倫永亮將開音樂會。（黃建輝攝）

倫永亮（Anthony）將於11月26及27日在西九戲曲中心舉行《倫永亮我是音樂人？》音樂會，早前他上陳海琪的電台節目「悠長假期」接受訪問，海琪封他為香港的「Elton John」，是一個優秀音樂人，不論自己的歌或是作給天后，歌星們的歌都是陪伴一代又一代的人成長。

Anthony 笑說其實他年輕時聽Elton John 的歌，其實不明內容，就算是年長了也一樣不明，但就覺其音樂似magic ，旋律簡單但流行動聽。

問到又會否像他般家中收藏大量眼鏡，Anthony 笑說都有幾十副，不過只是自己不捨得掉，况且他的都是一些平實款式，不像Elton John 的狂野大胆。

▲ 接受陳海琪訪問。

對於現在樂壇的看法，Anthony 也說樂壇要更新，他有留意到張天賦的高、低音不錯，馮允謙参加歌唱比賽時自己任評判已看好他，覺得他好有自己曲風，陳蕾的特別、泳兒《溝渠暢泳》亦是一首好歌。

海琪也笑說他也很跟貼樂壇，Anthony 說其實他也很羡慕他們的創作，想知他們如何能夠做到這麼多好歌，所以樂壇真的需要更新。

最新影片：