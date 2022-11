【語文水平】中文詞窮港式英語貽笑大方　資深公關：語文須痛下苦功

▲ 中文詞窮港式英語貽笑大方。

忽然有一天驚醒,馬上叮囑公關新人要重溫最基本的中英語文,必須打好中英語文基礎,皆因甚麼人說甚麼話,一個人用甚麼詞彙、甚麼文法,反映內涵,包括一個人的語文和思想水平;公關人亦要有隨時向一大班人說話、又或幫客戶或老細寫一篇向公眾演說的講稿的準備。

我觀察到,有些人的詞彙來來去去只有「好正」、「好搞笑」、「好勁」等,用完個「好」字,就用個「超」字,然後又變成另一圈的「超正」、「超搞笑」、「超勁」,又或夾雜一點潮語「勁like」、「正到核爆」等。講這類詞彙不是問題,但若一個人:一、成個詞彙庫只有這些詞彙可用和識講;二、他朝要面向一大班人說話/替客戶或老細在公開場合寫講稿,然後暴露詞窮兼文法差,那就是非常大的問題了。因此,語文是學無止境的,公關人要努力不斷學習。

英國語文也是,香港是國際大都會,很多場景都需要用英文,又或中英對照,講英文講到唔拖唔水又或只能用港式英語表達,只會貽笑大方,到時就不能說「我講英文只講意境」去解畫,況且意境根本就無。

經常就地取材問公關新人,例如中文有「在××中領先」,很多場景都可能用到,英文如何表達?很簡單,應用「get ahead of××」,而非「in front」。如想表達「領先其他人/保持領先優勢」,用「get/be/keep ahead of the curve」便是。Ahead和curve不是深奧字,小學生也曉,問題是,需要用到之時,能否靈活用上?這是語文水平的問題。

美國資深記者Henry Hazlitt曾說過非常精闢的一句:「A man with a scant vocabulary will almost certainly be a weak thinker」(詞彙貧乏者,幾可肯定其思想虛弱)。因此,經常提醒公關新人,中英語文要痛下苦功,若重要場合、重要時刻爆出失禮之句,尷尬啊!

原文刊於《經濟日報》收費專欄,原題為「不是意境」。

