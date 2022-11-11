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【年宵2023】新界區農曆年宵市場攤位下周五起公開競投　沙田源禾遊樂場攤位底價 2,990元

社會 15:08 2022/11/11

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(資料圖片)

食環署今日（11日）表示，新界區明年農曆年宵市場攤位於下星期五（18日）開始公開競投，九個年宵市場分別設於北區石湖墟遊樂場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、葵青葵涌運動場、大埔天后宮風水廣場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場和屯門天后廟廣場，共有527個濕貨攤位，場內不設乾貨及快餐攤位。

除屯門天后廟廣場年宵市場外，各年宵市場的攤位競投皆會於11月18日至29日期間，於荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，時間由上午9時30分至競投結束為止。

  • 北區石湖墟遊樂場

競投日期： 11月18日（星期五）
攤位數目： 54個
攤位底價： 600元
 

  • 西貢萬宜遊樂場

競投日期： 11月21日（星期一）
攤位數目： 16個
攤位底價： 320元

  • 將軍澳寶康公園

競投日期： 11月21（星期一）
攤位數目： 54個
攤位底價： 700元

  • 沙田源禾遊樂場

競投日期： 11月22日（星期二）
攤位數目： 49個
攤位底價： 2,990元

  • 葵青葵涌運動場

競投日期： 11月24日（星期四）
攤位數目： 76個
攤位底價： 410元
 

  • 大埔天后宮風水廣場

競投日期： 11月25日（星期五）
攤位數目： 46個
攤位底價： 1,900元

  • 荃灣沙咀道遊樂場

競投日期： 11月28日（星期一）
攤位數目： 96個
攤位底價： 1,480元
  

  • 元朗東頭工業區遊樂場

競投日期： 十一月二十九日（星期二）
攤位數目： 96個
攤位底價： 590元
 

  • 屯門天后廟廣場

競投日期： 十二月六日（星期二）
攤位數目： 40個
攤位底價： 1,250元

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責任編輯：余思嵐

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