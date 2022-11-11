【年宵2023】新界區農曆年宵市場攤位下周五起公開競投　沙田源禾遊樂場攤位底價 2,990元

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食環署今日（11日）表示，新界區明年農曆年宵市場攤位於下星期五（18日）開始公開競投，九個年宵市場分別設於北區石湖墟遊樂場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、葵青葵涌運動場、大埔天后宮風水廣場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場和屯門天后廟廣場，共有527個濕貨攤位，場內不設乾貨及快餐攤位。

除屯門天后廟廣場年宵市場外，各年宵市場的攤位競投皆會於11月18日至29日期間，於荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，時間由上午9時30分至競投結束為止。

北區石湖墟遊樂場

競投日期： 11月18日（星期五）

攤位數目： 54個

攤位底價： 600元



西貢萬宜遊樂場

競投日期： 11月21日（星期一）

攤位數目： 16個

攤位底價： 320元

將軍澳寶康公園

競投日期： 11月21（星期一）

攤位數目： 54個

攤位底價： 700元

沙田源禾遊樂場

競投日期： 11月22日（星期二）

攤位數目： 49個

攤位底價： 2,990元

葵青葵涌運動場

競投日期： 11月24日（星期四）

攤位數目： 76個

攤位底價： 410元



大埔天后宮風水廣場

競投日期： 11月25日（星期五）

攤位數目： 46個

攤位底價： 1,900元

荃灣沙咀道遊樂場

競投日期： 11月28日（星期一）

攤位數目： 96個

攤位底價： 1,480元



元朗東頭工業區遊樂場

競投日期： 十一月二十九日（星期二）

攤位數目： 96個

攤位底價： 590元



屯門天后廟廣場

競投日期： 十二月六日（星期二）

攤位數目： 40個

攤位底價： 1,250元

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責任編輯：余思嵐