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【網絡熱話】大專足球賽城大35:0大勝科大　網民：少林足球?

社會 15:39 2022/11/11

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理大對戰嶺大賽事。（大專女子足球賽截圖）

由香港大專體育協會(USFHK)主辦的各項體育比賽日前陸續舉行，其中上周進行的足球賽出現令人驚訝的結果，女子組A組賽事由城市大學對戰科技大學，結果由城大以35:0勝出；理工大學對戰嶺南大學的B組賽事，就由理大以22:0勝出。

結果引來網民熱議，有眼尖網民就發現，城大派出的球員中，當中兩名學生本身是傑志女足成員。亦有人笑言賽果重演電影《少林足球》中球隊以40:0大勝的一幕；有市民理性分析，90分鐘賽事中，如果要取得35分，平均約2分鐘就要入一球。

不過亦有市民送上窩心鼓勵，指出重溫理大對嶺大賽事後，發現不少嶺大球員有落力踢，

咁嘅賽果反映球隊本身都有缺陷，希望你哋唔好自責，同埋會繼續踢波!Respect!

不少市民亦大呼期待城大對理大的賽事。各項大專運動比賽正陸續舉行，涉及籃球、排球、手球等。另外，2022 FISU世界大學生壁球錦標賽亦正在舉行，港隊一連三日進行團體賽賽事。

大專足球比賽賽果。（USFHK 香港大專體育協會圖片）

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責任編輯：黃悅晴

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