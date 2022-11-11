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【被拒參賽】稱未能展示「藍碼」被拒參加網球賽　內地男入稟索償22.75億

社會 15:27 2022/11/11

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（資料圖片）

內地男稱聲稱從亞美尼亞到香港，擬參加於11月5日由香港元老網球總會舉辦之香港鄉村俱樂部壯年網球錦標賽，內地男稱已注射兩劑新冠疫苗，他進入香港鄉村俱樂部向職員展示手機的疫苗注射記錄，」，職員則要求出示安心出行「藍碼」，惟安心出行未能掃描其疫苗注射記錄，最終被拒入場參賽或觀賽。內地男遂入稟高院，要求香港鄉村俱樂部、香港元老網球總會及3名有關人士，共賠償22.75億港元。

原告XU RUIBIN(譯音徐睿斌)，答辯人香港鄉村俱樂部、香港元老網球總會、Peter N. Roberts、Dr C Louis Shih及Frederick Wong。

原告於自行撰寫的入稟狀指，他已報名參加香港鄉村俱樂部壯年網球錦標賽，並從亞美尼亞到港，並已注射兩劑新冠疫苗。原告指於11月5日擬進入香港鄉村俱樂部時，向職員展示手機內的疫苗注射記錄，惟職員拒絕讓他進場，並要求他出示安心出行疫苗通行證「藍碼」，惟安心出行未能掃描其疫苗注射記錄，最終仍拒絕讓他人場參賽。

原告遂向首兩名答辯人各索償10億港元，第3答辯人為9,500萬港元，其餘兩名答辯人則各索償9,000萬港元，共涉22.75億港元。入稟狀未有列明索償計算詳情。

根據香港元老網球總會網頁資料顯示，香港鄉村俱樂部壯年網球錦標賽於11月5日至11月11日舉行，分男女組別，年齡介乎45歲至75歲，總獎金達5萬美元，折約38萬港元。

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記者：林育慧

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