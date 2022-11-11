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【MIRROR演唱會意外】鍾雅倫：一直關注阿MO情況樂見傷勢穩定　冀行動為傷者取回公道

社會 16:04 2022/11/11

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西九龍總區刑事部警司鍾雅倫。(黃傑偉攝)

男團MIRROR今年7月紅館演唱會螢幕意外，壓傷2名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創。事隔3個半月，警方今日(11日)交代調查結果，被問到阿MO的情況，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫強調，不論拘捕多人、檢控多人、定罪多人，都不能彌補傷者失去的一切，警方行動為傷者取回公道及作出交代，衷心希望傷者康復，受影響人士走出陰影。

鍾雅倫稱，有了解過傷者情況，樂見其傷勢已穩定，事故令其嚴重受傷，過去3個月起一直躺臥醫院病床，自己不能照顧自己，康復路漫長，而警方拘捕多少人、檢控多少人、法庭定罪多少人，都不能彌補傷者失去的一切，「我同我團隊過去3個多月的努力和付出，希望能夠為傷者及事故受影響人士，攞返少少公道，作出交代，同好多香港市民一樣，衷心希望傷害盡快康復，快啲係舞台跳舞俾大家睇，受影響人士盡快走出心理陰影。」

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記者：蘇文軒

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