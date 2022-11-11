【明星理財】潘燦良計劃跟蘇玉華同退休　廖子妤欲為大馬父母置業

▲ 潘燦良廖子妤同出席活動。

舞台劇王子潘燦良及憑電影《梅艷芳》榮獲金像獎最佳女配角的廖子妤日前為拍攝銀行理財服務宣傳片，二人並現身分享拍攝感受及對退休規劃的想法。

潘燦良表示今次拍攝是講作為父母可以怎樣為下一代籌劃未來，雖然他沒有小朋友，但在舞台劇或電視劇中亦曾飾演過不少爸爸的角色，所以好明白為人父母的感受。

他留意到新世代後生仔好有自己想法，眼光和視野都跟他們這一輩很不同，新一代想有更自主、多元發展。所以今次宣傳片拍攝令他深深體會到，無論仔女是小朋友或已經長大成人，父母為子女在背後默默付出，作為他們最強的後盾，真的好偉大。

▲ 分享理財心得。

而此次他與宣傳片另一女主角廖子妤分別進行拍攝工作，算是間接合作，之前雙方朋友都互相認識，知道她是一個好好的演員，希望二人未來有機會一起合作拍戲。

調查報告顯示，港人普遍認為需擁有港幣590萬元個人流動資產，方能成為香港的中產階級。調查亦指出，及早展開理財規劃維持財務紀律，是成為中產以至延續到退休的關鍵。

潘燦良指從前覺得飲咖啡、鍾意睇法國電影便是中產，但原來需要590萬港元流動資產才算得上中產，自己都要更加努力賺錢。

▲ Fish好孝順。

他雖然未有退休的想法，但亦有跟太太開始作出退休規劃。由於演藝行業很多未知之數，他笑稱如果今天有工作就當是復出，明天沒工作便當作退休。

問到廖子妤工作這樣忙會如何分配時間予屋企人，她表示自小跟家人關係密切，很感激當初家人支持我隻身來港實現做演員的夢想。疫情之後，屋企人一直分散在三地，因此很高興下星期終於能夠返回家鄉探親，會過去兩星期。

她指自己踏入30歲，加上父母步入退休年紀，所以三姐妹都會互相商量如何照顧父母退休後的生活，讓他們晚年無憂。她又表示有計劃在馬來西亞置業，一家人有更多時間在一起，也為父母退休生活著想。

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