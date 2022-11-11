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【雙11優惠】惠康多款精選產品低至1元發售　包括日本雞蛋、出前一丁、紙包檸檬茶

社會 15:54 2022/11/11

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(資料圖片)

惠康最新推出雙11快閃優惠，各類零食飲品、糧食雜貨、急凍品等推出限時優惠$1起，其中包括$1搶人氣日本新紀元卵曉特濃雞蛋（10枚入）、維他檸檬茶（9包裝）、出前一丁日本版麻油麵（5包裝）等，將會於今日分時段開搶！

今次優惠涵蓋多款$11商品，包括珍珍燒烤味薯片、伯爵紅茶等，另外$111商品包括滴露消毒藥水套裝、洗衣液套裝、1664啤酒優惠裝等，優惠僅限yuu會員。另外會員購買商品輸入指定優惠碼「DOUBLE11」，更可享全單89折優惠。

惠康推出至慳至抵優惠，由即日起至11月17日，各類零食飲品、糧食雜貨、日用品等都有優惠，包括出前一丁即食麵、卡樂B薯片、各款汽水、Dreyer's 皇牌家庭裝雪糕或雪條、明治頂級鮮牛奶等，低至平均每件$3.19。

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責任編輯：余思嵐

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