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【類鼻疽】怕感染類鼻疽避用生水　港媽要全家滾水刷牙

健康 13:37 2022/11/14

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港媽怕感染類鼻疽避用生水，煲水洗米洗菜，並要全家滾水刷牙。

本港近期屢現類鼻疽個案，一名網民日前就在網上討論區發帖，指自己的媽媽因憂慮家人感染類鼻疽而停用生水，並開始迫使家人刷牙必須用「滾水」，令事主不禁大嘆：「啲水咁熱，叫人點刷」，而媽媽過分的憂慮亦使其他網民哭笑不得。

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最近一名網民於香港討論區上以「阿媽叫我地用滾水刷牙」為題發文，分享家中預防感染類鼻疽「大法」。事主指，自己的母親近日在新聞上，留意到許多感染類鼻疽的個案，而大感憂慮，故她聽從專家呼籲停用「生水」。隨後事主的母親每天早上亦會煲好熱水供一家使用，規定他們定必要用「滾水刷牙」。事主大感不滿，直言：

啲水咁熱，叫人點刷。

事主更續指，母親憂心到「連洗菜煮飯洗米，都要用煲過嘅水洗」。事主認為，母親過份憂慮使一家的生活極為不便，更指現在的情況已極端至家中所有用水，母親也要堅持「煲過先肯用」，並指：

屋企個水煲又細，用生水又畀佢（母親）鬧。

而且事主更以理性角度分析母親的行為，認為是多此一舉：「佢（母親）用來煲水嘅水本身都係生水，煲完又有咩用」，更指若是如此害怕，理應買樽裝水作日常之用，而非迫用熱水。而事主又指：「專家明明話開水一分鐘之後先用就好，但阿媽又話咁樣咪好浪費水。」至於事主剖白心態是「會中招的話早就中招」，完全不了解母親的心態。

帖文引來不少網民議論紛紛，點擊睇留言：

    點擊圖片放大
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    +5

翻查資料，港大微生物學系講座教授袁國勇，就本港爆發類鼻疽個案，在今年10月曾接受訪問，表示水務署濾水廠的消毒食水的過程已達到世界衞生組織的要求，能確保食水安全，但隨著水由濾水廠經過水喉去到配水庫、再到家居出水位，水中的氯含量會降低，故建議市民，特別是長期病患者，打開水喉後首分鐘的食水，不要飲用、或用作擦牙、洗面或沖涼。

根據衛生署資料顯示，人類可通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受感染類鼻疽。其臨床特徵如下：

  • 局部感染（例如皮膚膿腫）
  • 肺炎
  • 腦膜腦炎
  • 敗血症
  • 慢性化膿性感染

而視乎感染的部位，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。

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責任編輯：羅嘉欣

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