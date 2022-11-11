【天人永隔】救護車司機赴車禍現場救人　驚見死者是親生兒當場崩潰

▲ 救護車司機赴車禍現場救人，驚見死者是親生兒當場崩潰。

馬來西亞近日發生一宗奪命車禍，一架電單車與貨車相撞，21歲的鐵騎士當場死亡。救護車司機接報趕到現場救援，發現死者竟是自己的親生兒子，令他悲痛不已。

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綜合外媒報道，事發於周日（6日）下午約4時30分，21歲男子艾曼（Muhammad Aiman）駕駛電單車回家途中，在公路在與一架貨車相撞，艾曼當場死亡，而30歲的貨車司機則沒有大礙。

車禍發生後，49歲的救護車司機塔瓦（Mohd Taqwa Ismail）接報趕赴現場支援，但當他看到電單車車牌時，才發現死者是他的親生兒子。

塔瓦表示，這是他任職救護車司機21年來，第一次前往現場救自己的家人，他形容「只有上天知道我當時流淚和悲傷的感受」。

塔瓦透露，他與妻子共育有5名孩子，艾曼排行第二，個性文靜、適應力強、人緣甚佳，剛入職伊斯蘭遺產公園景觀組5個月，平時經常駕電單車上班。

事發前一天，塔瓦更特意煮了一條魚給兒子品嚐，艾曼想把吃剩的魚留到翌日再吃，未料當天卻發生車禍，父子從此天人永隔。

據當地警方調查指出，死者當時駕駛電單車，試圖超越前面一架私家車不果後，與一架反方向的貨車相撞，死者臉部和頭部重創，當場死亡。

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責任編輯：羅嘉欣