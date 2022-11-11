【財政預算案】政府訂於明年2月22日發表新一份財政預算案 政治 16:09 2022/11/11 分享： 分享： 熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 陳茂波。（資料圖片） 政府訂於明年2月22日發表新一份財政預算案。 HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7 hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 責任編輯：林曉君 相關文章 【財政預算案】立法會恢復二讀辯論預算案 議員關注疫情後經濟復甦和通關 14:08 2022/04/27 【財政預算案】立法會恢復二讀辯論預算案 議員關注疫情後經濟復甦和通關 【財政預算案】立法會續審議撥款條例草案 議員促政府改善抗疫工作 16:20 2022/04/28 【財政預算案】立法會續審議撥款條例草案 議員促政府改善抗疫工作 【財政預算案】立法會三讀通過預算案 總承擔額逾1,700億 14:16 2022/05/04 【財政預算案】立法會三讀通過預算案 總承擔額逾1,700億 你可能感興趣 【財政預算案】立法會恢復二讀辯論預算案 議員關注疫情後經濟復甦和通關 14:08 2022/04/27 【財政預算案】立法會恢復二讀辯論預算案 議員關注疫情後經濟復甦和通關 【財政預算案】立法會續審議撥款條例草案 議員促政府改善抗疫工作 16:20 2022/04/28 【財政預算案】立法會續審議撥款條例草案 議員促政府改善抗疫工作 【財政預算案】立法會三讀通過預算案 總承擔額逾1,700億 14:16 2022/05/04 【財政預算案】立法會三讀通過預算案 總承擔額逾1,700億 陳茂波 財政預算案 財政司 政治