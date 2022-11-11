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【TVB節目巡禮】黃嘉雯《下流上車族》演小三受注目　Carmaney 穿三點式演出感害羞

娛樂 16:37 2022/11/11

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黃嘉雯在《下流上車族》派福利。（陳慧安 攝）

近日憑《下流上車族》小三一角上位的黃嘉雯（Carmaney），以碎花吊帶裙輕露事業線出席《無綫節目巡禮 2023》。

黃嘉雯接受TOPick訪問表示好開心可以跟驄哥合作，他就如她的貴人一樣：「起初也會擔心，因為聽聞過他很鬼馬，經常整蠱別人，但認識後發現他不是的，他會給予新人很多空間去演戲。他就是一個很有創意的人，跟他在一起演戲需要很放鬆才能演到。」

為了演出角色，嘉雯之前上演戲班：「很開心今次有機會讓我發揮，今次有很多第一次，第一次拍醉酒戲、喊戲、劇中穿Bikini。」

說到在劇中以三點式示人大騷好身材：「選完港姐後，今次是第二次在鏡頭前穿著泳衣，只有我一個穿，加上有工作人員在場，我亦有點怕醜。我會感到尷尬，因為平時很少在這麼多同事面前穿著泳衣。」

至於喊戲她直言很難演，她說：「恰巧這個故事中都有些感同身受的經歷，回想以前的經歷都能演到。將之前失戀的感覺放在角色上。」

志偉稱讚毓儀

另外，在《下流上車族》演出獲好評的「蔓蔓」羅毓儀，也有出席《無綫節目巡禮 2023》。

羅毓儀十分識做主動行向總經理（節目內容營運）曾志偉打招呼傾偈，而志偉亦稱讚她在劇表現出色。

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

記者：陳曉柔、馮雪怡

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