【世界肺炎日】肺炎球菌伺機來襲 接種疫苗防二號殺手

▲ 肺炎球菌感染可引致鼻竇炎、中耳炎等疾病，但亦可引致嚴重甚至致命的侵入性肺炎球菌病。

肺炎值得關注

每年的11月12日是世界肺炎日，肺炎的可怕之處，這幾年我們都見識過，但新冠肺炎只是芸芸肺炎中的其中一種。其實肺炎是指肺部受感染，來源可能是由病毒、細菌或真菌引起，並透過多種方式傳播，免疫力低的人會較易受感染。根據2020年的數字，本港因肺炎死亡的人數為9,365人，於十大致命疾病中排名第二，僅次於惡性腫瘤。趁世界肺炎日，與大家一起了解常見的肺炎，以及預防感染的方法。

肺炎大致分為三類，第一類是病毒性肺炎，例如流行性感冒病毒、新冠肺炎病毒等；第二類是細菌性肺炎，包括肺炎球菌、肺炎支原體、肺結核等；第三類是比較少見的真菌性肺炎。港怡醫院羅嘉敏醫生表示，肺部的功能是換氣，一旦肺部受感染發炎，血含氧量可能降低，會令人感到不適，常見的肺炎症狀包括咳嗽、發燒和呼吸急促等。肺炎也有輕症，但嚴重者亦可能有致命風險。

肺炎球菌是全球肺炎死亡的主要原因

肺炎球菌匿藏於鼻和喉嚨，健康的帶菌者自己未必會受感染，但細菌可以經飛沫或因觸摸被該細菌污染到的物件而傳播。雖然任何人都有機會感染，但以下高風險人士應特別注意：兩歲以下的幼童、六十五歲或以上的長者，曾患侵入性肺炎球菌病、免疫力受損（如癌症患者）、慢性疾病（如糖尿病患者、慢性心臟病、肺病患者）及植入人工耳蝸人士等。

羅嘉敏醫生表示，肺炎球菌可能導致多種疾病，常見的有肺炎和較輕微的中耳炎和鼻竇炎。不過此菌亦可能遊走身體伺機入侵其他器官。侵入性肺炎球菌病病情通常比較危險，入侵腦膜引致腦膜炎，或入侵血液導致菌血症和敗血病均可致命。」

過去兩年，疫情下全民戴口罩，肺炎球菌感染、侵入性肺炎的發病率有所下降，但隨着防疫措施放寬，這些感染個案有可能出現反彈。羅嘉敏醫生指外國有研究顯示，一旦解除防疫限制，流感和侵入性肺炎球菌病症的發病率均上升，「如同時感染新冠病毒和肺炎球菌，病情可能會更嚴重。」根據英國公共衛生部研究發現，感染侵入性肺炎球菌疾病的人士，會更容易同時感染新冠肺炎，在雙重感染下，死亡率顯著增加。

左流右肺防雙重感染

肺炎球菌感染一般以抗生素治療，但此病菌對抗生素的抗藥性逐漸增加，因此預防肺炎球菌感染比治療更重要。

疫苗是目前預防肺炎球菌疾病其中一種最有效的方法。本港現行的肺炎球菌疫苗有十三價和二十三價兩款，科學委員會建議兩歲以下兒童接種三針，而兩歲或以上有高風險人士先接種十三價肺炎球菌結合疫苗，一年後可再接種二十三價肺炎球菌多醣疫苗加強保護力。六十五歲或以上人士若沒有高風險的情況，則建議接種一劑十三價或二十三價疫苗。

流感會使人更容易患上社區性細菌性肺炎，香港政府推動的「左流右肺」雙重疫苗計劃可以同時接種流感和肺炎球菌疫苗，降低長者入院及死亡率，而且一次過接種兩種疫苗，可減少往返醫療機構的次數。

提升個人免疫系統

說到不少市民關心的副作用，羅嘉敏醫生指肺炎球菌疫苗已獲證實安全，其副作用輕微，少數人針口會出現紅腫痛熱、疲倦、發燒、頭痛或肌肉痠痛，一兩日症狀便會自行消退。如果曾接種肺炎球菌疫苗後或對該疫苗成分或含有白喉類毒素疫苗出現嚴重過敏，就不應繼續接種。「接種疫苗前請先諮詢家庭醫生的意見，認清個人健康狀況，了解接種需要，以及是否適合接種，針後亦要留意有沒有副作用，如有懷疑應儘快求醫。」雖然接種疫苗有效預防肺炎球菌感染，但羅嘉敏醫生提醒大家要繼續做好個人及環境衞生，「抗疫三年，相信大家已經習慣各種日常防疫措施，除了勤洗手和戴口罩外，還要注意均衡飲食、恒常運動、休息充足、避免吸煙，才能更有效保護自己的免疫系統。」

▲ 港怡醫院羅嘉敏醫生表示防疫措施放寬，或增加感染肺炎球菌風險，接種疫苗有效預防重症。

資料由港怡醫院羅嘉敏醫生提供