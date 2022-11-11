【雙11優惠】名牌限時網購優惠低至1折　$327起入手人氣款手袋銀包香水

▲ ZALORA推出雙11網店優惠，超過40個品牌低至1折。

踏入雙11大優惠的星期，當然要盡情掃貨好好慰勞一下自己。ZALORA推出網店優惠，超過40個品牌低至1折，當中有LV、GUCCI、BURBERRY及Kate Spade等，最平$256就可以入手!

▲ 各大品牌推出雙11優惠。(圖片來源:ZALORA官網截圖)

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ZALORA由即日起至11月13日推出雙11優惠，當中不少手袋名牌如LOUIS VUITTON、TORY BURCH、FURLA、GUCCI、BURBERRY、COACH等都有折扣，而且指定品牌更可享額外半價優惠。

LOUIS VUITTON

▲ Neverfull手袋由原價HK$22,425，減至HK$15,999。(圖片來源:ZALORA官網截圖)

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多款配件及手袋銀包減價，其中有MULTIPLE系列男士短款折疊錢包，原價HK$7,590，現售HK$4,892。而Monogram 帆布小手袋則由原價HK$9,775，減至HK$6,844。Neverfull手袋由原價HK$22,425，減至HK$15,999。Monogram 帆布皮帶由原價HK$6,325，減至HK$3,902。指定款式使用優惠碼更可享限時7折優惠。

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GUCCI

▲ 卡其色經典花紋包袋原價HK$27,139，現售HK$13,973。(圖片來源:ZALORA官網截圖)

手袋低至49折起，如黑色牛皮革女士斜挎手提包原價HK$21,735，現售HK$10,959。卡其色經典花紋包袋原價HK$27,139，現售HK$13,973。而香水更低至37折起，Gucci Flora Gorgeous Gardenia由原價HK$1,668，減至HK$938，指定款式使用優惠碼更可享限時8折優惠。

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BURBERRY

絲巾、香水、衣服及手袋低至45折起。粉色格子羊毛頸巾由原價HK$6,785，減至HK$3,207。Burberry Brit Rhythm for her香水由原價HK$690，減至HK$269。酒紅色拼色復古經典格紋單肩斜挎包由原價HK$10,695，減至HK5,352。指定款式使用優惠碼可享額外7折及5%現金回饋。

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Coach

▲ Coach白色PVC配皮單肩斜挎小方包由原價HK$11,040起，減至HK$2,624 。(圖片來源:ZALORA官網截圖)

手袋及配件低至53折起。白色PVC配皮單肩斜挎小方包由原價HK$11,040起，減至HK$2,624。女士腰帶由原價HK2,530，減至HK$666起。指定款式使用優惠碼可享額外7折及5%現金回饋。

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Kate Spade

手袋及配件低至27折起。Darcy Top Handle Satchel手袋原價由HK$4,400，減至HK$3,224。長銀包由原價HK$2,884，減至HK$1,193。指定款式使用優惠碼可享額外55折。

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Longchamp

手袋低至6折起。最平日HK$680.39起就可以入手細號手袋，更多有多色上不同尺寸可選。指定款式使用優惠碼可享額外折扣及現金回饋。

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另外，人氣運動品牌如Adidas、NEW BALANCE、PUMA、Reebok、VANS等都有進行折扣優惠。指定款式使用優惠碼可享額外折扣及現金回饋。

詳情

日期：即日起至11月13日

網址：ZALORA官網

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責任編緝：張懿慧