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【傳染病】政府刊憲將類鼻疽納法定呈報傳染病　以加強監測及預防工作

社會 16:29 2022/11/11

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類鼻疽被納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1的法定須呈報傳染病。（資料圖片）

政府今日（11日）在憲報刊登《2022年預防及控制疾病條例（修訂附表1）（第2號）公告》，將類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1的法定須呈報傳染病。如醫生有理由懷疑個案存在，便須向衞生署呈報個案。有關公告將於11月16日提交立法會省覽。

衞生署衞生防護中心發言人說，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。由於類鼻疽在本港屬風土病，而這種病菌存在於環境，所以可能會出現爆發；加上近期感染個案數目，尤其在深水埗區有所上升，故建議把類鼻疽納入第599章附表1，以加強監測及預防工作。發言人說，有關監測將有助盡早介入任何在社區中出現的懷疑爆發個案，並為類鼻疽的臨床病徵及於本港的分布，提供更準確資料。

當局又指，為加強監測類鼻疽個案，防護中心一直與醫院管理局緊密合作，早前已經提醒全港醫生提高警覺，留意懷疑個案並盡快將患者，尤其是有長期病患的人士安排往醫院接受治療，並需根據細菌的化驗結果向中心呈報。中心稱，今日亦再次發信通知全港的醫生和私家醫院相關情況，並呼籲醫生繼續留意相關懷疑個案。

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責任編輯：黃悅晴

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