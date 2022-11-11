【癌症殺手】逾半前列腺癌患者確診已屬中後期　醫生拆解成因及治療方法【附防癌食物】

▲ 逾半前列腺癌患者確診屬中後期，醫生拆解成因及治療方法。

前列腺癌是本港男性第三大最常見的癌症，根據醫管局數字，2019年有超過2,500宗新症。臨床腫瘤科專科醫生林河清接受TOPick訪問時表示，本港平均每24名男性中便有一人有機會患前列腺癌，由於早期症狀不明顯，超過一半患者確診時已屬中後期。

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西方飲食增前列腺癌風險

林醫生指出，前列腺癌與大部分癌症一樣，沒有單一成因，60歲至80歲男士有較高風險發病，家族遺傳亦是另一因素。另外，前列腺癌在歐美國家比較普遍，但近年亞洲人的發病率有上升趨勢，更有年輕化的現象，估計主要是受到西方「多肉、高脂肪」的飲食文化影響。

他曾接觸一名約50歲的患者，本身是一位律師，平時不煙不酒，但由於哥哥在60歲左右確診前列腺癌，故擔心有家族遺傳的風險，於是抽血檢驗前列腺特異抗原指數（PSA），結果發現數值偏高，其後進行抽針檢查，最終證實患前列腺癌，所幸病情屬於早期。

▲ 林醫生指，2019年本港前列腺癌的發病年齡中位數為70歲。（黃建輝攝）

初期可選擇積極監察

林醫生續指，前列腺癌的治療方案視乎癌症期數而定。對於早期的前列腺癌，目標以根治為主，其中一個方法是進行外科手術，將前列腺切除，現時一般會採用微創形式，傷口小、復原速度較快。

第二個方法是放射治療，或俗稱「電療」，根治效果與手術相同，優勢是不用開刀，但電療一般要進行至少5次。

兩者取決於病人的意願，有些病人寧願一次性做完手術，但有些病人年紀較大，麻醉風險較大，不想開刀，但不抗拒電療。

另外，由於前列腺癌的生長速度較其他癌症慢，如經醫生評估後，屬於低風險的初期前列腺癌，亦可先選擇積極監察，定期覆診、檢查，當發現有惡化跡象才進行治療。

好處是避免病人立即進行大型手術或電療，因為前列腺在陰莖根部附近，手術或電療會破壞神經線，從而影響勃起的問題。

而當病情發展至晚期，通常已經擴散至其他部位，此時則希望舒緩病情，以維持生活質素，延長壽命。

▲ 年輕病人會比較擔心手術或電療的後遺症。（黃建輝攝）

病徵不明顯 逾半患者確診屬中後期

林醫生表示，前列腺癌的早期症狀不明顯，加上男士到一定年紀，前列腺會出現不同的健康問題，例如前列腺肥大（又稱前列腺增生）。當壓迫到輸尿管，會導致下泌尿道的症狀（LUTS），包括尿頻、小便「滴滴仔」、夜尿多等。

因此當出現類似症狀時，患者未必會聯想到是前列腺癌，故確診時可能已屬晚期，有機會擴散至骨，導致骨痛、骨折，甚至擴散至脊椎，壓迫神經線，可能會影響大小便，嚴重可致半身癱瘓。

參考2019年數據，超過一半患者確診時已經屬中後期，即第3、第4期。

林醫生表示，要降低患前列腺癌的風險，應保持身心健康，不要吸煙，飲食上建議少油少鹽，少吃高脂肪食物和肉類，多吃蔬菜，例如十字花科蔬菜，包括西蘭花、椰菜花等。另外，亦有研究顯示，大豆類食物、茄紅素、咖啡等都有助減低患上前列腺癌的風險。

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記者：沈佩珊