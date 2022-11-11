【最新疫情】今增5,599宗確診　另多10確診者離世

▲ 今增5,599宗確診 另多10確診者離世（黃建輝攝）

本港今（11日）新增5,599宗確診，其中本地感染佔5,201宗、輸入佔398宗，另多10確診病人離世，分別為5男5女，年齡介乎68 歲至96 歲。有2位係來自院舍。

1位打左4針、5位打左3針、1位打左2針，3 位無打針資

衞生防護中心再驗出6宗Omicron BQ.1.1、XBB亞系本地個案，患者年齡介乎21歲至70歲，分別居觀塘區、沙田區、油尖旺區、大埔區，全已打3針疫苗。

398宗輸入個案中，209宗涉及機場檢測樣本、115宗涉及第一至三日樣本，餘下74宗涉及第四至七日樣本。

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.1%及89.5%。本地個案中累計發現22宗XBB、15宗XBD、一宗BA.2.75.2及27宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，共490間學校呈報725宗個案，涉618名學生及107名教職員；有8間學校共8班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，10間安老院舍共19名院友確診，77名院友需要檢疫；另有4間殘疾院舍共4名院友及1名員工確診，19名院友需要檢疫。

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記者：鄧凱文