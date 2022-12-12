【本地遊】美荷樓生活館翻新重開　全新展覽復刻舊香港情懷

▲ 美荷樓生活館主題展覽「歲月留情」，以老香港生活為題材，讓人懷愐昔日的歷史故事。（張頌婷攝）

深水埗地標之一的美荷樓，屹立在山坡近半世紀，見證着這區的前世今生，當中蘊藏無數居民的生活痕迹及故事點滴，透過美荷樓生活館「歲月留情」展覽，由歷史、生活至文化逐一細訴。

美荷樓這歷史建築，很多人也許聽過或到訪過，因1953年石硤尾大火而建成的徙置大廈，並於70年代改建過一次，屬於唯一被保留下來的第一代公共房屋，彌足珍貴。自2013年活化後，設有展覽館及青年旅舍兩部分，美荷樓生活館經過一年翻新，以全新面貌登場。

全新展覽說故事

新展覽以「歲月留情」為主題，分為地下及一樓兩層，以前大多提及美荷樓的資料，今次題材延伸得更廣泛全面，將50至60年代基層市民的老香港生活世態展現。除保育了原址的建築，更留下了由舊居民網絡的口述歷史，及一些珍貴歷史文物，讓美荷樓的文化價值及寶貴故事得以留存。

▲ 展館外牆新增了一幅由本地插畫家麥東記繪畫的年曆圖壁畫，將美荷樓的誕生透過油彩般的畫像說故事。（張頌婷攝）

展館面積約有5,000呎，藏品未必最豐富，但保留的感情及意義才是無價。以舊式通花拉閘為起點，一幅「上河圖」壁畫作簡單導覽地圖，介紹生活館展覽將提及到的各式舊生活百態。另一邊則有不少令人熟悉及懷念的舊物，如不同顏色的白鐵信箱、「通渠免棚」等標語及樓梯走廊常見的雕花磚牆等，讓人回味。

以唐樓支柱來分成10大主題展區，涵蓋日常生活、飲食、文化、娛樂等領域，並展示出港人在艱辛的草根生活中，如何發揮堅毅不屈的「獅子山」精神。除了美荷樓舊居民或附近街坊外，相信大眾香港市民都能有所共鳴。

▲ 策展人 Cherub 將下層展館變成多個不同懷舊場地，如雜貨店、大牌檔等，港人倍添親切感。（張頌婷攝）

昔日生活浮現眼前

今次展覽主要帶出美荷樓居民的昔日生活，展板有詳盡解說，還有很多叫人會心微笑的細節。如「大牌檔」名稱的由來、術語及當年價格等，還有一些舊照片、口述歷史及人情故事，值得細閱。來到糧油雜貨舖，最亮眼除了是舊招牌「海盛」，還可聽到打算盤聲效，很有臨場感。店內有不少本地百年老店的品牌，現在流行的裸買，也是源自昔日因為經濟狀況不好，而要逐少逐少購買的習俗。

展覽中還可體驗到歷史事件，1963年香港經歷大旱，全區4日只供水4小時，居民不單要一桶水多人用，還要忍受「炒黃牛水」。還可試試徒手擔起13公斤重的水桶，難以想像他們還要行六、七層樓梯回家！其他展區還有戲院、涼茶舖、遊樂場及理髮店等，有不少充滿復古味道的家具陳設，如播放舊電台節目的收音機、攪盤電話、痰罐及理髮櫈等，如時光倒流般置身舊時代。

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回顧屋邨歷史特色

一樓的展廳則保留舊有的展覽，聚焦於美荷樓的居住環境，以街坊的口述歷史還原初期的單位，展示昔日擠迫環境，如一屋兩戶、五人單位中的「閣仔」等。新加入的展區有天台小學、家庭手作工業等，並簡介不同年代香港具代表性的公共房屋設計。

由美荷樓的歷史及設計開始講起，細微至走廊廚房、公廁及公共浴室都忠實還原眼前，又將港式經典的客廳格局，如古董電視、雪櫃、碌架床甚至麻雀枱等統統呈現，曾住過公共屋邨的必有深刻印象。展館加入了更多互動及多媒體元素，如聲音效果、體感遊戲、AR擴增實境等，如親臨其境一般，一切市井喧鬧、街坊人情、喜怒哀樂，彷彿活現眼前。

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活動及導賞重啟

最後一部分除了有街坊捐出的各式舊物，以及街坊街里對美荷樓及舊式屋邨生活的看法。原來電影《桃姐》電影監製李恩霖，就是住在美荷樓對面的唐樓，他將會進行分享會帶領參加者在深水埗走一圈，重溫昔日的生活日常。美荷樓恒常的廣東話公眾導賞團亦已恢復，想了解更多不妨參與。

美荷樓生活館

地址：深水埗巴域街70號石硤尾邨 41座 YHA 美荷樓青年旅舍地下

電話：3728 3544

開放時間：10am-6pm（星期一休館）

記者：張頌婷