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【港區國安法】林定國不評論梁振英批評法官　退休裁判官：有關裁決弊大於利

政治 22:18 2022/11/11

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律政司司長林定國。（資料圖片）

全國政協副主席梁振英昨日在社交網站發文，指上訴庭日前駁回律政司上訴，批准壹傳媒創辦人黎智英繼續聘請英國御用大律師為《香港國安法》案件辯護，是荒誕決定，批評法官在國安問題上，「以洋為師，以洋掛帥」，是赤裸裸邀請西方國家干預案件。

對此，律政司司長林定國今日見傳媒時稱，不適合，也不會評論其他人的個人意見，又指不適合就正進行的案件、尤其是正進行的法律程序作評論，認為須尊重司法制度和程序，強調律政司所作的任何事情和行為，都是依據法治，符合法治精神。

退休裁判官、城市大學法律系講師黃汝榮表示，縱觀總體和長遠影響，有關裁決弊大於利，他認為國安法任何時候都應將「保障國安」作為首要目的和出發點，港區國安法的實施正處於起步階段，黎智英案是國安法實施初期最重要的案件，案件的判決將影響香港日後的法律發展，影響深遠。

梁振英在帖文中指，二十大報告關於港澳部分提到「提升全面治理能力和管治水平，完善特別行政區司法制度和法律體系」，還有「必須堅持自信自立。堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信….既不能刻舟求劍、封閉僵化，也不能照抄照搬，食洋不化」。批評法官在香港的國安問題上「以洋為師，以洋掛帥」。

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責任編輯：林曉君

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