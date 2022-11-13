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【B20峰會】民建聯冀作橋樑　為東盟企業進入中國市場鋪橋搭路

政治 16:09 2022/11/13

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梁熙和黃英豪昨與印尼B20峰會主席Shinta Kamdani（中）會面。（民建聯供圖）

民建聯立法會議員黃英豪及梁熙正於印尼峇里，明日將出席B20峰會，並在會上發言。

黃英豪和梁熙將在B20峰會上發言。（民建聯供圖）

二人昨日（12日）與印尼B20峰會主席Shinta Kamdani會面，就兩地民間合作機遇進行交流。

黃英豪表示，與B20峰會主席Shinta會面氣氛融洽，Shinta對民建聯推動香港與東盟特別是印尼的合作發展表示讚賞。黃英豪邀請對方帶團來香港考察，並鼓勵印尼商界多利用香港股債市場融資，獲得認同。

梁熙認為，民建聯作為香港最大的政團，可成為最強大的民間力量，積極為東盟企業進入中國市場鋪橋搭路。

他解釋，特區政府雖有不同部門負責招商引資、協助企業在港落戶等工作，但海外商界、企業以至一般市民，難了解不同部門的分工。梁熙表示，民建聯可以與當地建立恆常溝通機制，解答他們在商業合作、就學、就業等不同層面遇到的問題，並協助配對合適的政府部門跟進。

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責任編輯：林曉君

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