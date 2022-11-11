【新鐵路】政府刊憲通過港鐵古洞站建造方案　料2027年啟用

▲ （港鐵圖片）

政府今日（11日）刊憲通過港鐵增設古洞站方案，港鐵公司稱歡迎有關決定。

古洞站設於東鐵綫落馬洲站及上水站之間，位處未來古洞北新發展區市中心，車站落成後將縮短來往古洞北新發展區與上水的車程。

有關項目現正進行詳細設計，預計於明年動工，2027年落成。

翻查港鐵過去提交文件，目前在繁忙時間由古洞北新發展區前往上水站的路面車程需時約15分鐘。東鐵綫古洞站啟用後， 預料需時僅約3分鐘。此外，將來古洞站亦會成為東鐵線及北環線的轉車站，連接東鐵線及屯馬線。

擬建的東鐵綫古洞站屬地底車站，並將採用兩層式設計，底層及上層分別是月台及車站大堂，車站出口則設於地面。根據初步規劃及設計， 東鐵線古洞站將設有兩個出口，分別位於車站的東面及西面，鄰近未來公共運輸交匯處。

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責任編輯：陳梓蔚