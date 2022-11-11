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【極品外母】女婿積蓄及人工全部上繳 外母僅「分配」一成人工作生活費

育兒經 17:27 2022/11/11

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同管家婆嘅外母一齊生活，作為女婿又真係好難頂嘅！

結婚是兩個人的事，但多了個像管家婆的外母，女婿就真係好難頂！

TVB正在熱播的《下流上車族》，江美儀飾演外母的莫雯慧，與丁子朗飾演女婿的高榮，昨晚劇情講述外母沒收女婿所有積蓄及每月人工，只留下10%給女婿作生活費，更強調「呢個世界除了我同你老婆之外，沒有人對你這麽好了！」相信這兩、三場戲，正正戳中了不少有口難言的女婿！

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江美儀為了女兒幸福，希望他們儲到更多的錢，早日「上車」，管家婆般樣樣都要管，先將女婿所有的積蓄沒收，存入自己戶口，

Going，我記得你好似儲咗40幾萬，你依家轉帳到我哋嘅買樓基金，因為我睇最近外幣利息高，我想幫你做定期，我擔心過幾日利息又唔一樣，你依家過俾我，嚟！

以定期作藉口，成功把女婿的40萬收歸自己戶口，搞到新婚的Going同芊芊去不成馬爾代夫度蜜月，連主題樂園staycation都不可以，

你哋兩個真係吖！嘥晒啲錢，去乜嘢staycation…

之後江美儀為他們「著想」，三餐更一手包辦，而每個月的人工則要求女婿全數給她，她再配給10%給他花費，

月頭喇！出咗糧未呀？咁你過數俾佢(老婆)未？你每個月出咗糧之後，就自動轉帳俾你老婆，今個月開始，連續呢大半年，你先轉帳給我，然後每個月我就教芊芊點樣過返俾你…

一臉無奈的丁子朗，不敢say no，只好按外母的說話去做，不過當他看到外母只轉帳人工的10%時，他忍不住開口說：「外母，得十分之一，點生活呀？」非常外母，當然計好數，著他少去些旅行、少看些電影，就可以存多點錢作為首期，並指已經看過他的衣櫃，他的衫褲鞋襪夠用3年，不用買，所以不需要花多少錢。

接著，她更說會負責女兒及女婿的膳食，也會控制住你們的均衡飲食，

如果你有特別嘅使費，你同我講，我好明白事理，我會彈性處理，唔通紅白二事我唔俾你去咩！佢爸爸一直都係咁樣，你睇佢依家幾大隻，罵我嘅時候幾大聲。

丁子朗慘被外母榨乾，向外父林敏驄吐苦水，豈料外父取笑他說「你係車志明2.0」

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責任編輯︰王明芳

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丁子朗 江美儀 下流上車族 林敏驄

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