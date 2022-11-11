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【MIRROR演唱會意外】楊潤雄：紅館租用人違反租用條款　誇大裝置安全系數

社會 17:53 2022/11/11

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MIRROR演唱會發生嚴重意外。(資料圖片)

當局陸續交代MIRROR演唱會螢幕墮下事故，政府跨部門調查工作小組今日(11日)下午交代調查結果，文化體育及旅遊局局長楊潤雄和勞工及福利局局長孫玉菡、工作小組主席李子俊、專家顧問林超雄和勞工處助理處長（職業安全）陳家禮出席。

楊潤雄表示，小組一共舉行9次會議，認為紅館租用人違反租用條款規定，重量資料不準確，誇大安全系數，事故亦證實裝置非安全穩固。

林超雄稱，小組仍然維持鋼索金屬疲勞導致的原因之一，鋼索被「搓圓撳扁、好傷」，承受的力不足，亦欠缺裝置調較位置，依賴螺絲伸長。

李子俊指，小組已提出一系列建議，包括稍後會要求租用人安排合資格人士進行驗證，要求主辦方提供鋼索檢測證明，可負荷力度。

孫玉菡稱，經與律政司商議，按2006年終審法院的相關判刑，確認今次事故中，舞蹈員是以僱員身份受僱，按第509章《職業安全及健康條例》，當局會向僱主、處所佔用人包括承辦商嚴肅跟進；其次是第282章《僱員補償條例》，相關僱主在事後沒有向勞工處申報工傷及購買保險。

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記者：蘇文軒

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