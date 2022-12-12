【疫後歐遊】瑞士少女峰區菲斯特　體驗4大刺激下山活動【內附旅遊資訊】

▲ 菲斯特神鷹飛索可同時乘載4人，穿上特製保護衣後，平排吊在在飛鷹下。（張頌婷攝）

來到瑞士山區，除了要呼吸新鮮無污染空氣外，當然不能浪費眼前連綿山脈的美景，走到山上近距離一親當地最引以為傲的大自然。在格林德瓦（Grindelwald）除了可登少女峰，其中一座山峰菲斯特（First）也值得一遊，更有多項意想不到的刺激活動！

格林德瓦為一個景色壯麗的綠色山谷，被艾格峰北麓（Eiger North Face）、韋特霍恩（Wetterhorn）、曼利申（Mannlichen）等雄偉的阿爾卑斯山景包圍，除了是前往少女峰的中轉站，同時亦是滑雪勝地。鎮上有各式住宿、餐廳及滑雪用品店，未到滑雪黃金季節，遊人不算太多，氣氛悠閒寧靜。

纜車直登兩千米高山

菲斯特是格林德瓦附近一座山峰，海拔高度為2,168米，從格林德瓦可乘坐纜車直接攻頂。我們選擇清早出發避開人潮，不用排隊可直接登車。全程約為25分鐘，期間風景由瑞士村莊及牧場，隨高度而變成多座高聳入雲的雪山，晨光從山與山之間穿過，還有形狀不一的雲霧，風景絕美。

▲ 在菲斯特懸崖棧道的盡頭，就是一個延伸開去的雪山觀景台，亦是遊人最愛的打卡位。（張頌婷攝）

纜車會有兩個停留站Bort及Schreckfeld，讓冬季的滑雪客下車滑雪。最特別是每個車站都有機械手臂，將下山滑板車及高卡車自動掛在纜車之上，節省人手做粗重工夫，是個很聰明的做法。

登上菲斯特終站後，真正被群山簇擁，居高臨下的景致又有另一種感覺。這兒的路徑平坦易行，更有很多指示牌，可沿着道路通往不同目的地，如Bachalpsee、Faulhorn等，路牌更註明所需時間，讓登山客有心理準備。

打卡勝地棧道吊橋

我們不打算挑戰行山，唯一景點是菲斯特懸崖棧道（First Cliff Walk）。只有約兩人身位闊的鋼鐵步道，圍着山峰岩石而建，放眼望去盡是一片草原山谷，更可看到一條流水潺潺的瀑布，遠眺就是白茫茫的雪山，景觀極為開揚壯闊。這條步道的地板是通窿的，其中更有一段是懸空吊橋，真的一步一驚心。

成功「過關」可來到最後一段迴旋型觀景台，更在半空中延伸出去45米，面向艾格峰及一望無際的宏偉雪山景色，可惜透明地板已被踩花，驚嚇度減半。觀景台旁邊還有一間山頂餐廳，提供各式輕食及飲品，此情此景呷一口熱騰騰的咖啡，絕對是最佳享受。

▲ 滑板自行車是4個活動中難度最高，考驗平衡力及協調。（張頌婷攝）

極限雪山高空飛索

走完菲斯特懸崖棧道後已可下山，一場來到就這樣離開？其實下山才是這裏的亮點所在。當然你可選擇再乘坐纜車慢慢下去，但就會損失了很多樂趣。第一個要玩的是菲斯特飛椅（First Flyer），坐在椅子上如高空滑索般飛到下一站Schreckfeld，全長800米，在離地50米的上空飛過，速度更高達每小時84公里。

快感意猶未盡的話，不妨再挑戰多次，今次不是坐下，而是趴下再俯衝，刺激度加倍！菲斯特神鷹飛索（First Glider）以時速72公里的高速向後拉扯回山上，然後以時速83公里再度向前飛。離心力雖不高，但眼前無遮無擋，視綫如超人般望向地面及眼前群山，短短數分鐘的玩意，叫人緊張得唞不過氣。

卡丁車飄移下山

好玩的東西還不止這兩項，之後下山可自駕山地卡丁車，在山崖旁的路段「片」車而下。職員首先講解控制方法，卡丁車沒有油門，只有煞車掣，全靠斜度形成加速力，因此煞車時要適當控制力度，沒有職員同行，時速只限30公里。

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操控雖然不算困難，但全條山路都在懸崖旁邊，剛開始時確實不敢太快，一不小心真的有連人帶車跌下山的可能，因此個人安全要自己負責。部分路段沒有特別鋪上水泥，有點凹凸不平，又震又斜，真的甚考駕駛技術。後段則有更多髮夾彎，亦有更易行的瀝青路，就有信心加快，享受在山路上風馳電掣的快感。

最高難度滑板車

來到Bort的最後一段，是最考平衡力的滑板自行車，自行車為前後兩輪，如沒有踩單車經驗建議放棄。自行車雖然較難駕馭，但此段兩旁為草地為主，全程約30分鐘可到達終點。可惜當天因為行裝太多而且趕時間，就沒有體驗到，直接乘纜車回到格林德瓦。

格林德瓦沒有茵特拉肯（Interlaken）那麼重商業味，雖然住宿選擇較少，而且價格較貴，但其優美的山城小鎮風光，又能體驗獨一無二的刺激活動，絕對值得一訪。要留意秋冬交界期間纜車會停止運作，將於12月中重開，而所有活動亦暫停至明年1月起再次營運。

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旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1瑞士法郎約兌7.9港元

機票：瑞士航空直航每日有航班直飛蘇黎世，票價由5,800港元起

交通：可購買瑞士旅行通票（Swiss Travel Pass），可任搭瑞士90個城鎮公共交通工具，包括火車。從蘇黎世可乘坐火車至格林德瓦，車程約3小時。格林德瓦──菲斯特纜車價格由32瑞士法郎起（約252港元），活動套票由50瑞士法郎起（約393港元）。

鳴謝：瑞士國家旅遊局、瑞士國際航空、Jungfraubahnen

記者：張頌婷