香港康寶萊30週年慈善客戶同樂日　與保良局攜手挑戰世界紀錄

優質營養對健康非常重要，康寶萊在香港成立了30年，一直為香港市民提供優質的營養產品，滿足大眾的生活和健康追求，同時康寶萊秉持着一貫的健康理念，透過多元化的產品及活動，把優質營養帶入社區。

為慶祝公司成立30周年，康寶萊舉辦一連串的慶祝活動，其中最盛大的一項是將於11月27日假香港海洋公園舉行的「康寶萊X保良局慈善世界紀錄暨客戶同樂日」。活動當日，康寶萊將與客戶共同以其皇牌產品「營養蛋白素奶昔」締造「最多人同時製作蛋白奶昔」的世界紀錄創舉，所有善款將全數撥捐至康寶萊慈善基金，幫助香港保良局有需要的兒童。歡迎所有康寶萊會員、優惠客戶和嘉賓購買慈善登記包一同共襄善舉。

▲ 康寶萊會舉辦不同的大型活動，與客戶同樂，宣揚其健康理念。

優質營養惠及兒童與社區

除了即將舉辦的這項盛事外，康寶萊和保良局一直合作無間，早在2007年已經開始結緣，致力將優質營養帶給有需要的兒童。過去15年來，一共有超過60間學校及機構參與康寶萊與保良局合作的健康早餐計劃。康寶萊透過在本地學校派發營養早餐、舉辦營養工作坊、烹飪班和運動健體班等多項活動，推動營養教學及健康活躍生活模式。這些企業社會責任項目的實踐有賴康寶萊會員的踴躍參與，康寶萊為保良局歷年來共籌得超過港幣600萬元的善款，當中有超過18萬人次受惠。

▲ 康寶萊和保良局早在2007年開始合作，致力將優質營養帶給有需要的兒童。

與此同時，康寶萊亦一直積極提倡健康生活的理念。除了為大眾提供最優質的營養補充產品，康寶萊亦擁有一個健康教練網絡，致力將優質營養帶入社區。透過健康教練在社區分享營養知識以及健康生活的重要性，例如早餐可以簡單而營養豐富，「康寶萊營養蛋白素奶昔」是蘊含優質蛋白質的簡單方便早餐選擇，富含大豆蛋白，且屬低升糖指數，能為人體提供必需氨基酸，是優質的早餐選擇。康寶萊及其健康教練網絡透過這些活動有效提升社會對營養及健康的關注，健康教練亦會鼓勵大眾打造健康活躍的生活。

▲ 康寶萊經常舉辦慈善活動，邀請大人小孩子一同參與。

共同進步 見證大眾健康意識提高

康寶萊在香港扎根30年，見證着香港人不斷提升健康意識，追求更好更優質的食品和營養補充品，亦更注重健康活躍的生活方式。因此，康寶萊也陪伴香港市民一起進步，積極拓展旗下的產品系列，涵蓋整體健康、心臟健康、免疫系統健康、消化系統健康、骨骼及關節健康、男士及女士健康、體能及體態以及個人護理等多個領域，支援用戶健康需要。根據歐睿國際（Euromonitor）資料顯示1，康寶萊是「全球代餐與蛋白類補充劑綜合品類第一品牌」以及「全球第一活躍生活模式營養產品品牌」。

1. 歐睿國際2022年版本消費保健品報告中代餐及蛋白質補充品詮釋，2021年全球品牌擁有者零售市場佔有率

（特約）