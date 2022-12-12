【疫後歐遊】瑞士全新環保纜車輕鬆登少女峰　艾格冰川站《愛的迫降》取景地打卡【內附旅遊資訊】

▲ 搭乘瑞士全新環保纜車可到艾格冰川站轉乘纜車輕鬆登上少女峰，還可順道到韓劇《愛的迫降》取景地打卡。

自從香港入境檢疫措施放寬至0+3，港人外遊的心再也按捺不住，除東南亞熱門旅遊地如日本、韓國及泰國外，亦有不少人選擇飛一轉長途去歐遊。難得疫後第一飛，不妨直闖歐洲之巔──瑞士少女峰，讓久違的歐洲之旅帶來高潮。

自從疫情禁足以來，海外旅遊顯得格外珍貴，一趟等了兩年多的歐洲之旅，當然要試試最「新」景點，重溫失落已久的旅遊感。今次的瑞士巔峰行，乘坐於2020年12月開通的艾格快綫（Eiger Express）輕鬆攻頂，途中也遇上幾位香港遊客，一起體驗這個「新」了兩年的纜車。

2020年新纜車

以往要前往少女峰，路程需時亦頗為轉折，由位於山腳的格林德瓦（Grindelwald）樞紐站前往少女峰站，最傳統的交通方法可坐傳統黃色火車溫根阿爾卑斯鐵路（Wengernalp Railway），再轉乘少女峰鐵路（Jungfrau Railway），需時約個半小時。雖然風景優美如畫，但對分秒必爭的港人來說確實不划算。現在旅客可乘坐艾格快綫纜車，雖然同樣要轉車，但全程縮短至45分鐘，是最快及最方便的攻頂路綫。

▲ 車廂可容納26名乘客，非常寬敞，極有空間感。（張頌婷攝）

這個纜車系統全長約6,483米，為阿爾卑斯區域最長的三纜式纜車，前往海拔2,320米的艾格冰川站（Eigergletscher）單程只需15分鐘。有別於常見的「昂坪360」款式，纜車共有45個車廂，空間更大，共有26個座位，貼心設有發熱暖座，即使寒冬上山也不會凍僵。

寬敞玻璃車廂

車廂採用大量玻璃設計，可360度欣賞沿途最著名的山脈美景，當中包括險峻的艾格峰北壁。時速為28.8公里，整個路段也相當穩定舒適，我們甚至在車廂中走到不同角落拍照，都不會覺得車身搖晃擺動，官方更聲稱可抵禦時速100公里的強風。

作為環保先鋒的瑞士，艾格快綫更實踐了可持續旅遊理念。三纜式設計令纜車行車穩固，可減少興建支撑的塔座，降低對山坡及自然環境的影響，整條超過6千米的路綫，只需要7個塔座。每小時2,200載客量，亦能節省能源。整個少女峰鐵路系統，均用上自家的水力發電廠供電，並將煞車能源回收，值得支持。

▲ 艾格快綫纜車只有7個塔座，全長6公里，只需15分鐘即達山腰，比以前坐火車快了足足一半時間。（張頌婷攝）

車站配套豐富

在艾格冰川站轉乘少女峰觀光鐵路，穿過長7公里的超斜隧道，就可到達有歐洲屋脊之稱的少女峰站。隧道已有過百年歷史，更在3,160米左右設有中途站，停留5分鐘，把握時間下車，可欣賞壯麗的冰川世界。作為歐洲海拔最高火車站，這兒有多個不同觀景台、景點及餐廳，又有紀念品店、在鐵路護照蓋印仔等活動，足可消磨大半天。

在阿爾卑斯震撼體驗館可360度感受少女峰高聳入雲的氣勢，並在隧道中了解更多歷史及典故；超級冰宮為一個冰封世界，欣賞冰雕並感受零下5度的冷凍快感。來到山頂別錯過全歐洲最高的餐廳Restaurant Crystal，主打傳統瑞士及歐陸菜式，在雪山旁吃一頓熱騰騰的芝士火鍋，別有風味；亦有瑞士蓮朱古力店，售賣各款香港沒有的特別口味。

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3千米歐洲之巔

在斯芬克斯觀景台（Sphinx）則可乘瑞士最快的升降機直上高108米的觀測站，有韓劇《愛的迫降》打卡位外，更可在3,500米以上的高空觀賞聯合國世界文化遺產地──瑞士阿爾卑斯阿萊奇自然保護區，全歐洲最長的冰川。

來到終極一站冰川高原，難得登少女峰當然要真真正正踏上雪地。海拔3,454米的山峰長年積雪，阿萊奇冰川盡入眼簾，另一邊則是黑森林及佛日山脈，一片雪白色山脈壯麗如畫。山頂還有一枝瑞士國旗及少女峰旗給人打卡，這張相不能不影。高峰天氣變幻莫測，可惜當日雲霧濃密，只能拍出一片白濛濛，又有藉口再到訪。

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登山貼士

登少女峰易有高山反應，記者有輕微頭昏腦脹及心跳加速的感覺，只要放慢腳步，放鬆心情，也不用刻意吃藥，下山自然痊癒。建議穿着防滑鞋，但因為直接踩雪的機會不多，不用着雪鞋。室內有暖氣，室外亦沒有想像中的冰冷，服裝方面以洋葱式穿搭為佳，保暖內衣等視乎個人體質。以上是少女峰最簡單輕鬆的玩法，入冬後可以滑雪、春夏亦能健行遠足，有豐富行山經驗人士不妨按能力挑戰。

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1瑞士法郎約兌7.9港元

機票：瑞士國際航空每星期有5班航班直飛蘇黎世，票價由5,800港元起

交通：可購買瑞士旅行通票（Swiss Travel Pass），任搭瑞士90個城鎮公共交通工具。從蘇黎世可乘坐火車至格林德瓦，車程約3小時。艾格快綫連入場門票由164瑞士法郎起（約1,293港元）。

鳴謝：瑞士國家旅遊局、瑞士國際航空（SWISS）、Jungfraubahnen

記者：張頌婷