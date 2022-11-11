【提防蚊患】本港再錄1宗登革熱外地傳入個案　患者潛伏期內曾到印度

▲ 本港再錄1宗登革熱外地傳入個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（11日）公布，本港再新增一宗登革熱外地傳入個案，患者於於潛伏期內曾到印度。防護中心呼籲，市民應提高警覺，採取有效措施防治蚊患。

發言人指，在11月4日至10日期間，再錄得1宗個案，今年共錄得20宗外地傳入登革熱個案。而去年全年則錄得2宗外地傳入個案。發言人提醒，除一般措施外，如市民從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑；若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

有關香港和鄰近及海外國家及地區的登革熱最新情況，已上載至衞生防護中心的網頁。市民亦應注意下列防蚊措施：

徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞

每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵

汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內

栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟

在雨季前把凹凸不平的地面填平

避免在叢林逗留

戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴