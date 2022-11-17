【癌症殺手】中晚期肝癌患者只餘3個月壽命　經治療3年不復發見證孫兒成長

▲ 六旬晚期肝癌患者被評餘3個月命 奇蹟康復至今見證下一代成長

肝癌是本港第3號癌症殺手，2020年因肝癌而死亡的個案達1,530宗，僅次於肺癌與大腸癌。臨床腫瘤科蔣子樑醫生受訪表示，肝癌患者中僅3成人能成功進行手術，而原因在於早期肝癌難以察覺，一旦出現明顯症狀時，已不適合接受手術；建議市民日常應避免喝酒，保持健康飲食，並讓體重維持穩定水平，以預防肝癌。

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不同階段的治療方法

蔣子樑醫生向TOPick分享，肝癌患者之中只有3成人能成功進行手術。原因在於早期的肝癌難以察覺，一般而言腫瘤偏細，患者並不會有症狀出現。可是，一旦症狀出現，如右上腹漲痛、肝功能轉差、出現腹水，甚至是黃疸的話，普遍患者的情況及腫瘤大小已不適合進行手術。

而現時針對中期患者的治療方法，則包括「大脾針」、立體定位放射電療、藥物治療、免疫治療、標靶治療。至於晚期患者方面，若肝功能的情況太差，則暫不會選用「合併治療」，現階段只能以免疫治療協助患者緩和病症。

合併治療成效佳

蔣醫生分享曾遇上一宗臨床個案，經已六旬的X先生求醫時已屬中晚期的肝癌患者。醫生為其進行檢查時，發現他的肝功能已經開始變差，右上腹痛，而且其腫瘤更達16cm並入侵了肝門靜脈，情況並不樂觀。然而，即使X先生病入膏肓，臉色亦已泛黃，但他亦想「盡力一試」，而家人亦表示支持。那時，不管是家人或是醫生亦不敢對療程有太大的期望。但最終蔣醫生亦為其進行了「合併治療」，即免疫治療及立體定位放射電療。

「合併治療」進行了半年後，慢慢地X先生的右上腹不再疼痛。及後蔣醫生再為其進行檢查時發現，X先生的肝功能指數上升，而癌細胞指數亦有下降的跡象，指數由初時求診的數千跌至只餘下數百，治療的成效令人十分鼓舞。

經過3年，X先生亦有定時覆診，所幸並沒有復發迹象，病情一直處於穩定水平。每次覆診，X先生會向醫生細說自己的近況或生活照。享受著「第二人生」的X先生，本被醫生評估只餘下3個月命，但現在竟可陪伴著下一代成家立室及孫兒的成長。蔣醫生指，看到如此動人與溫馨的畫面亦為之動容，更使他深受啟發。

蔣醫生留意到，以往醫學上並不會使用免疫治療及立體定位放射電療於X先生的同類型患者身上，故他認為X先生的鼓舞成績可用作研究，未來他亦會聯同其他醫生，為是次的經歷發表新的醫學研究報告，以幫助更多肝癌患者。

預防建議

蔣醫生指出，乙型肝炎、丙型肝炎、脂肪肝患者及酗酒，都是高危引致肝硬化繼而誘發肝癌的因素，建議市民日常避免喝酒、維持健康飲食，讓體重保持穩定水平，亦是有效預防肝癌的方法。他續指，若是乙型肝炎或丙型肝炎的患者，應定期抽血，進行篩查。而其他人亦要定期進行身體檢查，及早發現問題，以得到最佳保障。

▲ 臨床腫瘤科蔣子樑醫生。

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編者：陳欣潼