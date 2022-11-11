【法律周】李家超促說好真實法治故事　張舉能：《基本法》規定法院享獨立審判權

▲ 法律周今日閉幕。（政府新聞處圖片）

一連五日舉行的法律周今日閉幕，特首李家超致辭時表示，未來會加強對外界說好香港的真實法治故事。終審法院首席法官張舉能強調，法治是香港成功基石，而法治重要前提是司法獨立，《基本法》列明法院享有獨立審判權及終審權，行使審判權時不受任何干預。

李家超稱，港區國安法令本港法治得到鞏固，但未來仍須持續增強憂患意識，建立底線思維，除了加強執法、情報收集、宣傳教育、籌備立法等工作之外，亦會加強對外界說好香港的真實法治故事，「因為在外國很多人士未必全面準確了解香港實況，單憑一些媒體報道，以及社交媒體流傳一些不實、不正確的信息，容易令他們對香港產生誤解。」

張舉能致辭時指出，法治並非一成不變，而是隨著發展有新元素，及不同形式，他指出，透過訴訟解決爭議，未必盡如人意，時間等成本效益亦未必最高，認為透過不同形式解決爭議，可加強及鞏固法治，強調法治要滿足社會對公義的需求，如果得不到公義，市民會對法治失去信心。



張舉能又關注法治教育，認為學校是年輕一代思考法治的最好環境，包括法治的目的及好處，以及為何法治勝於人治。

律政司司長林定國見傳媒時形容，今次法律周相當成功，若計及線上線下參加者，有8000多位來自40多個不同國家、地區的人士參與。

另外，全國政協副主席梁振英在社交網站發文，指上訴庭日前駁回律政司上訴，批准壹傳媒創辦人黎智英繼續聘請英國御用大律師為《香港國安法》案件辯護，是荒誕決定。

林定國稱，不適合，也不會評論其他人的個人意見。又稱不適合就正進行的案件、尤其是正進行的法律程序作評論，認為須尊重司法制度和程序，強調律政司所作的任何事情和行為，都是依據法治，符合法治精神。至於律政司會否再上訴，林定國表示，正在研究，有新情況會適時公布。

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責任編輯：趙居逸