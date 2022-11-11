【優化學校問責架構】教育局每年收集學校國民教育及相關師訓數據　公開外評報告重點

▲ 教育局今日公布推行「優化學校發展與問責架構」細節。（資料圖片）

施政報告提出推行「優化學校發展與問責架構」細節今日（11日）出爐。教育局要求中、小學本學年起的自我評估，須更聚焦於已加強國民教育的更新版學習宗旨，學校下學年起進行周年自評時，更須額外提供多項國教數據，包括相關學習經歷及師訓數據等；另外中、小學增加多套國教問卷量表；2024年起，教育局網頁亦會公開披露學校外評報告總結章節。

學校發展與問責架構自2003/04學年起推行，要求學校定期進行自評，局方另通過外評和重點視學，核實學校自評成效，並提供回饋和改善建議。教育局今向官津及直資學校發通函公布優化細節，引述局方早前委託香港大學進行效能研究結果，進一步肯定架構具正面成效，但學校及教師藉自評進行反思的深度有差異，整合、闡釋和使用數據能力亦見參差，形容自評工作尚有改進空間，又引述研究建議向公眾發布學校視學報告主要結果和建議，以進一步提升校本管理透明度和問責精神。

教育局表示，為提升學校自評效能及切實體現校本管理下的學校問責精神，採取3項措施優化架構，包括由2022/23學年起，學校進行自評時須更聚焦於近年更新的7個學習宗旨，並以此作為自評的反思點，綜合運用香港學校表現指標和自評資料及數據，從整體角度評估學校在培育學生相關素質方面的工作成效。

此外，由2023/24學年起，學校進行周年自評時，須每年蒐集「學校表現評量」數據，並向法團校董會／學校管理委員會／校董會報告，以及提交予教育局製作參考數據，供學校自評使用，亦讓局方掌握學校現況。同時，教育局會在2023/24學年下學期起，上載外評報告總結章節到網頁，讓公眾知悉，局方日後亦會按需要上載重點視學報告。

教育局已修訂供學校使用的多項評估工具，並更新相關文件範本以助學校編寫計劃和報告。更新後的學校表現評量，新增3個項目包括「國民教育相關的學習經歷」、「資源運用」及「體適能表現」，並在部分現有項目新增子項目，例如在「教育專業培訓」增設「與國民教育和STEM/STEAM教育相關的教師專業培訓數據」；小學適用的「學生對國家及學校的態度」項目，加入有關國民教育的副量表；中學適用的「情意發展」，亦會配合更新版、加入國教量表的「情意及社交表現評估套件」（簡稱APASO）問卷內容。

教育局將於今年12月舉行簡介會，介紹優化架構措施，並於明年4月起分階段舉辦研討會暨工作坊，運用例子幫助學校加深了解優化自評工作。

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記者：馮琪雅