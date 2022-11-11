  • 25°C
香港時間 : 20221111日 (週五) 18:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廉政公署】映水芙蓉前主廚涉多番索賄及妨礙司法公正　廉署今落案起訴

社會 17:49 2022/11/11

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

一名中菜餐廳時任主廚涉嫌向下屬索賄收賄，以協助下屬夫婦二人繼續獲餐廳僱用及晉升，並在廉署調查期間煽惑該下屬作出虛假陳述，今日（11日）被廉署落案起訴貪污及妨礙司法公正。被告已獲廉署准予保釋，下周二（15日）在九龍城裁判法院答辯。

40歲的映水芙蓉餐飲有限公司前主廚鐘聲，今被控八項罪名，包括三項代理人索取利益及三項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條；及兩項煽惑他人作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法。

廉署指，案件於2019年10月至2022年5月期間發生，案發時一對夫婦獲映水芙蓉僱用，任職主廚的被告是他們上司，負責監督廚房運作，及向公司建議員工調職及晉升。

被告涉向男下屬索取賄款2萬至4萬港元，以維持其妻獲映水芙蓉僱用，並以相同目的向男下屬收取1萬港元及1萬元人民幣的賄款。

被告又涉嫌兩度向男下屬索取每月1,000元及額外單一筆2,000元的賄款，以及從對方收受2,000元，以協助他在映水芙蓉轉換崗位、加薪2,000元及獲得晉升。

廉署其後接獲貪污投訴遂展開調查。在調查期間，被告涉嫌兩次煽惑該丈夫向廉署作虛假陳述。至今日，廉署落案起訴被告貪污及妨礙司法公正。被告現已獲廉署准予保釋，下周二（15日）將在九龍城裁判法院答辯。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈

相關文章

【廉政公署】銀行經理涉嫌賄賂同事轉介按揭客戶　提供7成轉介費作報酬
17:39 2022/10/31
【廉政公署】銀行經理涉嫌賄賂同事轉介按揭客戶　提供7成轉介費作報酬
【行為失當】伊院醫生涉濫開精神科藥物兼偷藥　遭廉署起訴公職人員行為失當等4罪　
17:15 2022/11/03
【行為失當】伊院醫生涉濫開精神科藥物兼偷藥　遭廉署起訴公職人員行為失當等4罪　
【防止賄賂】廉署再拘4人　涉機場三跑項目向工人索取及收受非法回佣
17:11 2022/11/04
【防止賄賂】廉署再拘4人　涉機場三跑項目向工人索取及收受非法回佣
【反貪教育】廉署首聯乘3間院校辦反貪教室　400名PCLL學生參與
15:42 2022/11/05
【反貪教育】廉署首聯乘3間院校辦反貪教室　400名PCLL學生參與
【立法會選舉】廉署起訴四人涉轉載許智峯等人帖文　煽惑2021立會選舉「投白票」
13:52 2022/11/09
【立法會選舉】廉署起訴四人涉轉載許智峯等人帖文　煽惑2021立會選舉「投白票」

你可能感興趣

【廉政公署】銀行經理涉嫌賄賂同事轉介按揭客戶　提供7成轉介費作報酬
17:39 2022/10/31
【廉政公署】銀行經理涉嫌賄賂同事轉介按揭客戶　提供7成轉介費作報酬
【行為失當】伊院醫生涉濫開精神科藥物兼偷藥　遭廉署起訴公職人員行為失當等4罪　
17:15 2022/11/03
【行為失當】伊院醫生涉濫開精神科藥物兼偷藥　遭廉署起訴公職人員行為失當等4罪　
【防止賄賂】廉署再拘4人　涉機場三跑項目向工人索取及收受非法回佣
17:11 2022/11/04
【防止賄賂】廉署再拘4人　涉機場三跑項目向工人索取及收受非法回佣
廉政公署 罪案 九龍 貪污 港元 普通法 中菜 餐飲 人民幣 餐廳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
12:42 2022/11/10
【MIRROR成員】AK與麻利前後腳入場睇騷　散埸二人同車離開斷正
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
17:42 2022/11/10
【綠葉王】資深藝人余子明逝世　終年78歲
【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動　 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo
16:32 2022/11/10
【叱咤樂壇】演唱會故事後教主首出席公開活動　 Anson Lo盼大家繼續支持阿Mo