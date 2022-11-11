【廉政公署】映水芙蓉前主廚涉多番索賄及妨礙司法公正　廉署今落案起訴

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一名中菜餐廳時任主廚涉嫌向下屬索賄收賄，以協助下屬夫婦二人繼續獲餐廳僱用及晉升，並在廉署調查期間煽惑該下屬作出虛假陳述，今日（11日）被廉署落案起訴貪污及妨礙司法公正。被告已獲廉署准予保釋，下周二（15日）在九龍城裁判法院答辯。

40歲的映水芙蓉餐飲有限公司前主廚鐘聲，今被控八項罪名，包括三項代理人索取利益及三項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條；及兩項煽惑他人作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為，違反普通法。

廉署指，案件於2019年10月至2022年5月期間發生，案發時一對夫婦獲映水芙蓉僱用，任職主廚的被告是他們上司，負責監督廚房運作，及向公司建議員工調職及晉升。

被告涉向男下屬索取賄款2萬至4萬港元，以維持其妻獲映水芙蓉僱用，並以相同目的向男下屬收取1萬港元及1萬元人民幣的賄款。

被告又涉嫌兩度向男下屬索取每月1,000元及額外單一筆2,000元的賄款，以及從對方收受2,000元，以協助他在映水芙蓉轉換崗位、加薪2,000元及獲得晉升。

廉署其後接獲貪污投訴遂展開調查。在調查期間，被告涉嫌兩次煽惑該丈夫向廉署作虛假陳述。至今日，廉署落案起訴被告貪污及妨礙司法公正。被告現已獲廉署准予保釋，下周二（15日）將在九龍城裁判法院答辯。

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責任編輯：江麗盈