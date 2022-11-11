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【強制檢測】55處納強檢　涉薄扶林寶翠園、將軍澳新都城及沙田銀禧花園等【附名單】

社會 18:06 2022/11/11

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將軍澳新都城。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月5日至11月11日期間，曾身處55個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月12日或11月13日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 筲箕灣愛蝶灣 3 座
  • 大埔運頭塘邨運臨樓
  • 藍田藍田邨藍泰樓
  • 葵涌祖堯邨啟敬樓
  • 觀塘安泰邨錦泰樓
  • 薄扶林寶翠園 3 座
  • 深井碧堤半島 9 座
  • 粉嶺綠悠軒 6 座
  • 屯門寶怡花園 2 座 
  • 馬鞍山聽濤雅苑 4 座
  • 天水圍栢慧豪園 3 座
  • 觀塘翠屏(北)邨翠樟樓
  • 屯門青棉徑 5 號金寶大廈
  • 筲箕灣東威大廈 2 座
  • 葵涌新葵興花園 C 座
  • 馬鞍山曉峯灣畔 1 座
  • 觀塘康寧道23號仁安大廈
  • 鴨脷洲海怡半島御柳居
  • 將軍澳新都城 2 期 6 座
  • 東涌藍天海岸影岸‧紅 A 座
  • 元朗富達廣場 C 座
  • 黃大仙現崇山 1 座
  • 紅磡崇安街33號旭日豪庭
  • 粉嶺牽晴間 3 座
  • 薄扶林置富花園富豪苑
  • 屯門兆康苑兆偉閣
  • 沙田銀禧花園 7 座
  • 鑽石山鳳禮苑鳳欣閣
  • 將軍澳東港城 8 座
  • 天水圍天恩邨恩頤樓
  • 荃灣福來邨永嘉樓
  • 鴨脷洲南灣 5 座
  • 土瓜灣炮仗街61號僑盛大 廈
  • 觀塘協威園 B 座
  • 馬鞍山翠擁華庭 11 座
  • 上水旭埔苑唐湖閣
  • 何文田俊民苑文蘭閣
  • 大角咀海桃灣 2 座
  • 將軍澳海翩滙 7 座
  • 筲箕灣筲箕灣廣場麗文苑
  • 大圍金獅花園金華閣 
  • 粉嶺粉嶺中心 B 座
  • 鰂魚涌英皇道 971 號英皇大樓
  • 北角城市花園 9 座
  • 北角丹拿花園 5 座
  • 荃灣西樓角路 168 號荃豐 中心
  • 大埔大埔廣場宜興閣
  • 荃灣荃灣中心昆明樓
  • 長沙灣通州街 500 號星匯 居 2 座
  • 掃管笏愛琴海岸 7 座
  • 屯門美樂花園 3 座
  • 大圍恒峰花園 1 座
  • 天水圍嘉湖山莊美湖居 4 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 屯門兆禧苑順禧閣
  • 大圍新翠邨新俊樓

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責任編輯：余思嵐

 

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