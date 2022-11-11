【TVB節目巡禮】過百藝員出動拉客吸金　周嘉洛佔三套劇成「劇王」

▲ 《痞子》團隊即場向客戶推介劇集。

無綫今日（11月11日）於將軍澳電視城舉行《無綫節目巡禮2023》，向現場廣告介紹明年將會推出的節目和劇集，過百藝人大晒冷「吸客」，席間無綫重點推介8套劇集，當中被力捧的新一代小生周嘉洛佔了三套劇，成為明年「劇王」，

明年播映的劇集包括《一舞傾城》、《狀王之王》、《香港人在北京》、《你好，我的大 夫》、《痞子殿下 2》、《隱形戰隊》、《寵愛 Pet Pet》和《羅密歐與祝英 台》。

而周嘉洛除了擔正演出《痞子殿下 2》，《寵愛 Pet Pet》和《羅密歐與祝英 台》也有份參演。

▲ 百多位TVB藝人大晒冷。

姚子羚兩劇在手

至於女藝人方面，姚子羚擔正演出兩劇包括《一舞傾城》和《狀王之王》，另外上位小花游嘉欣明年也有兩劇播映。

8套劇集裡，當中張達明監製的《狀王之王》及陳豪夫婦檔主演的《羅密歐與祝英 台》最令人期待，《狀王之王》找來王浩信飾演「宋世傑」一角，另外姚子羚、林子聰、張達明、金 剛、陳浩民等有份參演。而《一舞傾城》找來外援陳法蓉、張栢文、趙碩之和唐文龍等參演。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

今日節目巡禮上坐滿客戶，可說是疫情以來鮮有，打頭陣出場為《痞子英雄2》演員。

《痞子》團隊即場向客戶派宣傳單張，用古代皇榜方式呼籲客戶落廣告。另外譚俊彥、陳山聰、袁偉豪和冼靖峰在台上獻唱。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

旅遊節目多

至於綜藝節目方面，剛續約的高海寧跟林澄光再度合作旅遊飲食節目《吃貨橫掃曼谷》，而「啡神」陳豪與「拉神」袁偉豪合作主持節目《豪遊咖啡》，另外陳自瑤、黃翠如與連詩雅三位閨蜜拍攝《CP旅行團》

在介紹節目時，杜如風、洪永城、黃翠如三位「旅遊達人」在台上互窒，洪永城取笑杜如風「幸福肥」和「疫情肥」，至於洪永城即被翠如串「幸福殘」，洪即還撃取笑黃翠如的身材，嘲她「幸福平」。

記者：陳曉柔、馮雪怡

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R